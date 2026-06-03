Στη Στοκχόλμη η αποστολή της Εθνικής (vids)
«Πάτησε» Στοκχόλμη η Εθνική Ελλάδας για το φιλικό της Τετάρτης με τη Σουηδία (4/6, 20:00).
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Η Εθνική Ποδοσφαίρου έφτασε στη Στοκχόλμη για το φιλικό με τη Σουηδία (4/6, 20:00) στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Οι διεθνείς μας θα δώσουν το πρώτο φιλικό κόντρα στη Σουηδία και στη συνέχεια η προετοιμασία θα συνεχιστεί με το ματς κόντρα στην Ιταλία (7/6).
Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αφίχθη στη Σουηδία το μεσημέρι, με τους διεθνείς μας να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι.
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