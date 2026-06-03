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Γαλλία: Πρόστιμο 22 εκατομμύρια ευρώ στη Shein για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή
Διεθνής Οικονομία 03 Ιουνίου 2026, 14:22

Γαλλία: Πρόστιμο 22 εκατομμύρια ευρώ στη Shein για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή

Η Shein θα προσφύγει κατά της απόφασης

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H Γαλλία επέβαλε στην εταιρεία γρήγορης μόδας (fast-fashion) Shein πρόστιμο ύψους περίπου 22 εκατομμυρίων ευρώ για θέματα που αφορούν τις επιστροφές, τις πληροφορίες των προϊόντων και την επιβεβαίωση των παραγγελιών, το οποίο η εταιρεία χαρακτήρισε δυσανάλογο και δεσμεύτηκε να προσφύγει κατά της επιβολής του.

Η Shein αντιμετωπίζει αυξημένους ελέγχους στη Γαλλία από τον Νοέμβριο

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Ελέγχου Απάτης (DGCCRF) ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε στη Shein πρόστιμο ύψους 16,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα θέματα επιβεβαίωσης παραγγελιών και 5,8 εκατομμυρίων για τις επιστροφές και τις πληροφορίες περιβαλλοντικής ποιότητας.

“Τεχνικά ζητήματα χωρίς κανέναν αντίκτυπο για τους καταναλωτές που ήδη αντιμετωπίζονται όπου κρίνεται απαραίτητο, έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια ακραία ποινή”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Shein.

“Επομένως σκοπεύουμε να προσβάλουμε αμφότερες τις κυρώσεις στο σύνολό τους”, ανέφερε.

Η Γαλλία επεδίωξε να αναστείλει τη λειτουργία του marketplace της Shein

Η Γαλλία επέβαλε στη Shein πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ για παραπλανητικές πρακτικές εκπτώσεων τον Ιούλιο.

Επίσης, οι αρχές επεδίωξαν να αναστείλουν τη λειτουργία του marketplace, που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της, αλλά το Εφετείο του Παρισιού απέρριψε την κίνηση αυτή τον Μάρτιο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Shein, η οποία έχει κερδίσει εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο χάρη στις πολύ χαμηλές τιμές των προϊόντων της, αντιμετωπίζει αυξημένους ελέγχους στη Γαλλία από τον Νοέμβριο, όταν η αρχή προστασίας καταναλωτών βρήκε στην ιστοσελίδα της κούκλες του σεξ με την μορφή παιδιών και απαγορευμένα όπλα προς πώληση.

Έκτοτε, “έχουμε αποφασίσει να μην αφήσουμε σε ησυχία αυτές τις πλατφόρμες και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα μέχρι να αλλάξουν πλήρως τις πρακτικές τους ή να φύγουν από την αγορά μας”, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Σερζ Παπέν, ο υπουργός αρμόδιος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Δείτε την ανάρτηση:

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