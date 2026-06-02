Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Ποδόσφαιρο 02 Ιουνίου 2026, 11:49

Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Σφοδρή επίθεση στην ΕΠΟ και στον Λανουά από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά στην συνεδρίαση της της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά. Εξαπέλυσε κεραυνούς και έκανε λόγο για πραξικοπηματική παραμονή Λανουά. Ο Κώστας Καραπαπάς τόνισε ότι «θα σας καταγγείλουμε και στην UEFA τα έργα και τις ημέρες του Λανουά και θεωρούμε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος».

Ακόμα πρόσθεσε: «Δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είναι ευχαριστημένη η UEFA. Από που τεκμαίρεται αυτό; Έχετε κάποιο έγγραφο; Κάποια επίσημη θέση ή κάποιος το είπε σε εσάς;»

Παράλληλα αναρωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν φέρνει έναν άλλον αρχιδιαιτητή: «Κάποτε υπήρχε ομοφωνία των ομάδων του Big 4 για την επιλογή. Τώρα γιατί δε φέρνετε έναν άλλο αρχιδιαιτητή, ο οποίος να έχει την συγκατάθεση όλων, για να υπάρχει ηρεμία; Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα σε σκοτάδι».

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ:

«Δυστυχώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν συνεδριάζει όσο συχνά πρέπει και δεν ασχολούμαστε ουσιαστικά και σε βάθος με τα μεγάλα και σημαντικά θέματα του ποδοσφαίρου. Πρώτα από όλα ζούμε σε μια εποχή που λόγω των επενδύσεων των ιδιοκτητών κυρίως, οι ομάδες μας πηγαίνουν θαυμάσια στα ευρωπαϊκά κύπελλα και θα μπορούσαμε και καλύτερα και φαντάζομαι στόχος όλων θα είναι ή θα έπρεπε να είναι η επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου να λειτουργεί πιο συστηματικά και πιο παρεμβατικά. Να μπορεί να επεξεργάζεται θέματα που ταλανίζουν το ποδόσφαιρο.

Όπως η αποτυχία της Εθνικής Ομάδας ως τώρα με το καλύτερο υλικό, όπως το ότι το προπονητικό κέντρο της Εθνικής δεν είναι έτοιμο παρά τις εξαγγελίες σας, όπως σημαντικά και τεράστια προβλήματα του ποδοσφαίρου, όπως το τερατούργημα που λέγεται ΔΕΑΒ, όπως το ότι έχουμε αφήσει το κράτος να επιβάλλει αδιανόητους νόμους που αφορούν στις ομάδες μας και μπορούν να καταστήσουν ποινικά διωκόμενους παίκτες και προπονητές, κι εμείς απλά κοιτάζουμε και φυσικά και για το σημαντικό για όλους μας θέμα της διαιτησίας!»

-«Για μια ακόμα φορά μας αιφνιδιάζετε αρνητικά με την πρόχειρη αυτή εισήγηση και μάλιστα για δυο χρόνια!

Η εισήγηση του Προέδρου και όσων των κατηύθυναν σε αυτή την απόφαση να προτείνει και εν τέλει να κρατήσει τον Λανουά ως αριχιδιαιτητή είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι κάθετα αντίθετη στην παραμονή του Γάλλου διαιτητή και θα παραθέσω εν συνεχεία τους λόγους. Εμείς θεωρούμε ότι ο κύριος Λανουά έπρεπε να βρίσκεται εδώ και να απαντήσει στις ερωτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και όσων το εκπροσωπούν. Σε μια επιτροπή που το ξαναλέω έπρεπε να είναι πιο θεσμική και πιο παρεμβατική.»

«Πάμε λοιπόν στον κύριο Λανουά και απαντήστε μας εσείς, αφού ο κύριος Λανουά δεν μας έκανε την τιμή.

1. Πώς είναι δυνατόν να μένει στη θέση του ένας Αρχιδιαιτητής για τον οποίο όλες σχεδόν οι ομάδες εξέφρασαν επίσημα παράπονα με ανακοινώσεις και όχι μόνον, για διαιτησίες, απόδοση διαιτητών, αλλοίωση αποτελεσμάτων αλλά και για τον τρόπο ορισμών και τις τιμωρίες διαιτητών. Και μην ακούσω το παιδικό «όταν φωνάζουν όλοι». Στο τέλος αυτοί που ήταν στόχοι, αυτοί αδικήθηκαν!

2. Γιατί εμμένουμε σε έναν αρχιδιαιτητή που μας έδωσε αγώνες με τεράστια λάθη, έναν αρχιδιαιτητή που δεν εξέλιξε τους διαιτητές και που οι αποφάσεις του προσβάλλουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο; Εκτός αν υπάρχει κανείς που θεωρεί ότι δεν προσβάλλεται η αξιοπιστία του ποδοσφαίρου όταν ξαφνικά αποφασίζει να κόψει την προβολή των αμφισβητούμενων φάσεων, εμείς λέμε σε σημείο καθόλου τυχαίο, ή αποφασίζει να εξαφανιστεί από τα γήπεδα και τα ντέρμπι λες και είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και όχι αρχιδιαιτητής.

3. Οι διαιτητές υπό την καθοδήγηση του Λανουά δεν αποφασίζουν με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά και έχουμε δει ακόμα και στην πιο κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος, ίδιες φάσεις πανομοιότυπες να σφυρίζονται διαφορετικά ανάλογα με την ομάδα. Αυτό προκάλεσε ΑΛΛΟΙΩΣΗ της βαθμολογίας και έφερε σύγχυση στις εξέδρες των γηπέδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σύγχυση γενικώς στους φιλάθλους για το τι ακριβώς βλέπουμε.

4. Η εκπαίδευση των διαιτητών είναι σε χαμηλό επίπεδο και ο ρόλος των παρατηρητών απολύτως προσχηματικός. Τιμωρίες των διαιτητών επιβάλλονται ασύμμετρα, απολύτως στο σκοτάδι και οι ομάδες δεν ενημερωνόμαστε με τίποτα, αλλά τα μηνύματα περνάνε μια χαρά στους διαιτητές. Μην τυχόν και δώσετε κανένα πέναλτι στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ για να μην πάψετε να ορίζεστε για κανένα δίμηνο… Να είσαστε καλά παιδάκια για να παίρνετε ορισμούς ξανά και ξανά.

5. Έχουμε διαιτητές που διαιτητεύουν ξανά και ξανά στις ίδιες ομάδες και αρκεί να παρατηρήσει κανείς το μοτίβο των ορισμών, για να καταλήξει σε συμπεράσματα. Είναι κάποιοι τέταρτοι που είναι σαν φροντιστές μόνιμα δίπλα στον ίδιο πάγκο.

6. Ακούμε για συναντήσεις του κυρίου Λανουά σε σουίτες ξενοδοχείων και καφέ με παράγοντες και παραπαράγοντες του ποδοσφαίρου που ποτέ δεν διαψεύστηκαν

7.Ο άνθρωπος είναι Γάλλος, ήταν επικεφαλής διαιτητής στη Γαλλία και θα έχει πραγματικά σημασία για όλους σας να βάλετε τα στατιστικά, να δούμε πόσους Γάλλους τοπ διαιτητές έχει φέρει αυτά τα χρόνια που είναι εδώ και παίζει τον αρχιδιαιτητή; Τι λέει αυτό σε όλους μας;

8. Θα φτιάξει ο κύριος Λανουά τις λίστες διαιτητών Β και Γ Εθνικής; Το πιστεύετε τώρα αυτό; Το πιστεύει κανείς; Ή ο μέγας Δαμιανός Ευθυμιάδης που μπορεί να μην έκανε καριέρα σοβαρή στη διαιτησία, αλλά τώρα είναι ο Δερβέναγας των διαιτητών των μικρών κατηγοριών, μαζί με κάποιους διάσημους του παραποδοσφαίρου;

9. Πότε θα μας ενημερώσετε για τις λίστες διαιτητών; Με ποια κριτήρια μπαίνουν στις λίστες και βγαίνουν; Πώς προβιβάζονται ή υποβιβάζονται; Ανάλογα με το πόσο υπάκουοι είναι;

10. Έχω ξαναπεί ότι λογικά κάτι συμβαίνει με τα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει τα τελευταία χρόνια να μην παίζουν ποδόσφαιρο και να γίνονται από μικρά διαιτητές. Έχει τρομερό ενδιαφέρον να δείτε ποσοστιαία πόσοι διαιτητές υπάρχουν και από ποιες περιοχές σε σχέση με τους γεωγραφικούς πληθυσμιακούς δείκτες. Θα εντυπωσιαστείτε από το διαιτητικό ταλέντο στη βόρεια Ελλάδα. Στη Β’ Εθνική πχ ο Πειραιάς, η Εύβοια, το Ηράκλειο, περιοχές με πολύ πληθυσμό, πόλεις μεγάλες έχουν ένα διαιτητή, ενώ η Καβάλα και οι Σέρρες έχουν δύο. Αξίζει να μπείτε να δείτε τα ποσοστά παρουσίας σε διαιτητές και το τι χτίζει ο Ευθυμιάδης και οι εντολείς του στη Γ’ Εθνική.

Κοιτάξτε. Καταλαβαίνουμε σε τι πίεση έχετε βρεθεί κύριε Πρόεδρε, αλλά εμείς θα σας καταγγείλουμε και στην UEFA τα έργα και τις ημέρες του Λανουά και τονίζουμε ότι θεωρούμε ότι είναι απολύτως ακατάλληλος.

Και δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είναι ευχαριστημένη η UEFA. Από που τεκμαίρεται αυτό; Έχετε κάποιο έγγραφο; Κάποια επίσημη θέση ή κάποιος το είπε σε εσάς;

Επίσης κάποτε υπήρχε ομοφωνία των ομάδων του Big 4 για την επιλογή. Τώρα γιατί δε φέρνετε έναν άλλο αρχιδιαιτητή, ο οποίος να έχει την συγκατάθεση όλων, για να υπάρχει ηρεμία;

Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα σε σκοτάδι».

