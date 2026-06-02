Water Polo League: Η «Χρυσή Βίβλος» στις γυναίκες – Τα 16 πρωταθλήματα έφτασε ο Ολυμπιακός

Interview

Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν αγόρασε ποτέ, ούτε πήρε στην κατοχή της με κανέναν τρόπο το Predator» είναι η «καθαρή απάντηση», όπως τονίζει, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά και τις νέες ενοχοποιητικές για το Μαξίμου δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Στις επίμονες για το σκάνδαλο ερωτήσεις αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επιμένει όμως να παραπέμπει στις έρευνες και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Απορρίπτει δε τα σενάρια περί ευνοϊκής ρύθμισης για τους καταγορούμενους για τις υποκλοπές. Απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευθεί ολόκληρη την Τετάρτη