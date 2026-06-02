Water Polo League: Η «Χρυσή Βίβλος» στις γυναίκες – Τα 16 πρωταθλήματα έφτασε ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 16 πρωταθλήματα στην Water Polo League Γυναικών μετά τη νίκη του επί της Βουλιαγμένης. Δείτε τη «Χρυσή Βίβλος» της διοργάνωσης με τις κατακτήσεις.
- Κρήτη: Μοτοσικλετιστής πέφτει σε λακκούβα έργων ύδρευσης και τραυματίζεται – Βίντεο ντοκουμέντο
- To chatbot της Meta βοήθησε χάκερ να καταλάβουν ξένους λογαριασμούς στο Instagram
- Στη φυλακή 37χρονος Πακιστανός για τη δολοφονία 24χρονου - Η σορός είχε βρεθεί χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα
- Κοζάνη: 15 νεκρά πρόβατα και μεγάλες καταστροφές από επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βουλιαγμένης με 9-7 στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών, κάνοντας το 3-1 και κατακτώντας το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του Water Polo League γυναικών και το δωδέκατό του στα τελευταία δεκατρία χρόνια.
Η Χρυσή Βίβλος της Water Polo League γυναικών
- Ολυμπιακός 16 (1995, 1998, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026)
- Βουλιαγμένη 12 (1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2025)
- Γλυφάδα 8 (1989, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008)
- Εθνικός Πειραιώς 3 (1988, 1990, 1992)
Τα αποτελέσματα των τελικών της Water Polo League γυναικών
- 1ος τελικός: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 15-13 πεν. (11-11 κ.δ.)
- 2ος τελικός: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-9
- 3ος τελικός: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 13-12
- 4ος τελικός: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9
- Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
- Water Polo League: Η «Χρυσή Βίβλος» στις γυναίκες – Τα 16 πρωταθλήματα έφτασε ο Ολυμπιακός
- Ο Φουρνιέ του τελικού…
- Φορτούνης: «Απίστευτη η χαρά που γύρισα στην οικογένειά μου, να περιμένει πολλά ο κόσμος»
- Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
- Παναθηναϊκός: Σε ξενοδοχείο θα διαμείνουν «πράσινοι» κατά τη διάρκεια των τελικών
- Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)
- Με το πρωτάθλημα στο πόλο ο Ολυμπιακός μετράει 346 τίτλους!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις