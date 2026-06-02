Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream
Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 20:20
Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σχέση: 12 «παγίδες» που κάνουν τη ζήλια να αγγίζει το κόκκινο
Πάρε ανάσες 02 Ιουνίου 2026, 06:01

Σχέση: 12 «παγίδες» που κάνουν τη ζήλια να αγγίζει το κόκκινο

Μας αρέσει δεν μας αρέσει όλοι έχουμε νιώσει ζήλια. Το θέμα είναι να μην την αφήσουμε να καταστρέψει τη σχέση και εμάς

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ζήλια είναι ίσως ένα από τα πιο παρεξηγημένα ανθρώπινα συναισθήματα. Συχνά αντιμετωπίζεται ως ένδειξη αγάπης, άλλοτε ως σημάδι ανασφάλειας και μερικές φορές ως χαρακτηριστικό «τοξικών» σχέσεων. Στην πραγματικότητα, όμως, οι ψυχολόγοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα απολύτως φυσιολογικό συναίσθημα, το οποίο ενεργοποιείται όταν νιώθουμε ότι μια σημαντική σχέση απειλείται.

Το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα η ίδια η ζήλια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος την ερμηνεύει και την ενισχύει.

Νέα επιστημονική προσέγγιση του Robert Leahy από το Weill Cornell Medical College φωτίζει ακριβώς αυτό το σημείο: τις σκέψεις που μετατρέπουν μια στιγμιαία ανασφάλεια σε ψυχική εξάντληση και συναισθηματική καταιγίδα.

Όταν μια μικρή στιγμή μοιάζει με απειλή

Φανταστείτε ένα συνηθισμένο σκηνικό: ένας σύντροφος μιλά με κάποιον άλλο σε μια κοινωνική εκδήλωση. Για τον έναν άνθρωπο, αυτό περνά απαρατήρητο. Για κάποιον άλλον, όμως, μπορεί να πυροδοτήσει δεκάδες σκέψεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα:

«Μήπως βαρέθηκε τη σχέση;»
«Τον/την ελκύει περισσότερο;»
«Κι αν με αφήσει;»

Η ζήλια συχνά λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός φόβου, εγκατάλειψης και προσωπικής αμφιβολίας.

Οι άνθρωποι με ασφαλή συναισθηματικό δεσμό τείνουν να βιώνουν παροδικά τη ζήλια χωρίς να κατακλύζονται από αυτήν. Αντίθετα, όσοι φοβούνται την απόρριψη ή την εγκατάλειψη είναι πιο πιθανό να παγιδευτούν σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων.

Ο Leahy περιγράφει 12 μοτίβα σκέψης που τροφοδοτούν τη ζήλια και κάνουν το συναίσθημα πιο έντονο από την πραγματικότητα.

  1. Διαβάζοντας τη σκέψη: Υποθέτεις ότι ξέρεις τι σκέφτονται οι άλλοι («Πιστεύει ότι είναι πιο όμορφη από εμένα»)
  2. Προφητεύοντας το μέλλον: Κάνεις αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον («Θα με απατήσει»)
  3. Καταστροφολογία: Πιστεύεις ότι δεν θα αντέξεις αυτό που θα συμβεί («Θα ήταν φρικτό αν ο σύντροφός μου με απατούσε»)
  4. Ετικετοποίηση: Αποδίδεις γενικά αρνητικά χαρακτηριστικά στον εαυτό σου («Είμαι βαρετός»)
  5. Υποτίμηση των θετικών: Ισχυρίζεσαι ότι τα θετικά στη σχέση σας είναι ασήμαντα («Ακόμα κι αν τα πράγματα πάνε καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να την εμπιστευτώ»)
  6. Αρνητικό φιλτράρισμα: Εστιάζετε μόνο στα αρνητικά γεγονότα («Δεν έχουμε βγει ραντεβού εδώ και μερικές εβδομάδες»)
  7. Υπεργενίκευση: Δημιουργείς ένα γενικό μοτίβο αρνητικών από ένα μεμονωμένο γεγονός («Φαίνεται να έχει χάσει το ενδιαφέρον του για μένα επειδή δεν μιλήσαμε χθες το βράδυ»)
  8. Διχοτομική σκέψη: Βλέπεις τα γεγονότα με όρους «όλα ή τίποτα» («Τίποτα δεν πάει καλά στη σχέση μας»)
  9. «Θα έπρεπε»: Ερμηνεύετε τα γεγονότα με βάση το πώς θα έπρεπε να είναι («Η σύντροφός μου δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκει άλλους ανθρώπους ελκυστικούς και ενδιαφέροντες»)
  10. Προσωποποίηση: Υποθέτεις ότι ό,τι κάνει ο σύντροφός σου αντανακλά σε σένα («Αν βρίσκει έναν άλλο άντρα ενδιαφέροντα, αυτό σημαίνει ότι εγώ είμαι βαρετός»)
  11. Κατηγορία: Εστιάζεις στον άλλο ως αιτία των αρνητικών σου συναισθημάτων («Προσπαθεί να με κάνει να ζηλέψω»)
  12. Συναισθηματική συλλογιστική: Αφήνεις τα συναισθήματά σου να καθοδηγήσουν τις ερμηνείες σου για την πραγματικότητα («Νιώθω άγχος, άρα αυτό σημαίνει ότι ο σύντροφός μου κάτι ετοιμάζει»)

Αυτές οι σκέψεις μοιάζουν αυτόματες, όμως σύμφωνα με τη γνωσιακή ψυχοθεραπεία δεν είναι αντικειμενικές αλήθειες. Είναι ερμηνείες που συχνά βασίζονται στον φόβο και όχι στα πραγματικά δεδομένα.

Γιατί ο εγκέφαλος επιμένει στο αρνητικό

Η ζήλια συνδέεται στενά με τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την απειλή. Όταν νιώθουμε συναισθηματικά εκτεθειμένοι, το νευρικό σύστημα ενεργοποιεί μηχανισμούς επιβίωσης. Το μυαλό αρχίζει να «σκανάρει» για πιθανούς κινδύνους, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα αρνητικά στοιχεία.

Έτσι, μια απλή συνομιλία μπορεί να ερμηνευτεί ως απόδειξη προδοσίας, ενώ δεκάδες θετικές στιγμές της σχέσης αγνοούνται εντελώς.

Η ψυχολογία ονομάζει αυτό το φαινόμενο «αρνητικό φιλτράρισμα»: η προσοχή κολλά επιλεκτικά σε ό,τι προκαλεί φόβο.

* Πηγή: Vita

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

inWellness
inTown
Plus
«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA
Media 01.06.26

«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA

Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
On Field 02.06.26

Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά

Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος, καθώς ο Καραπαπάς ψήφισε «όχι» στην παραμονή του Γάλλου, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον κράτησαν αν και είχαν παράπονα για φαλτσοσφυρίγματα

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις
Δημοσία δαπάνη 02.06.26

Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις

Οι αρχές προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον επί 37 χρόνια ανώτατο ηγέτη του Ιράν που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στην κηδεία αναμένονται 15-20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Κύριος 02.06.26

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων

Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Φουρνιέ του τελικού…
On Field 02.06.26

Ο Φουρνιέ του τελικού…

Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζώκας θέλει να δει τον Φουρνιέ του τελικού της Ευρωλίγκας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες
Επιχειρήματα Τραμπ 02.06.26

Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
Μπάσκετ 02.06.26

Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)

Την ώρα που όλοι θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δηλώσεις του εξέφρασε τη διάθεση να παραμείνει κι άλλα χρόνια στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές
Interview 02.06.26

Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν αγόρασε ποτέ, ούτε πήρε στην κατοχή της με κανέναν τρόπο το Predator» είναι η «καθαρή απάντηση», όπως τονίζει, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά και τις νέες ενοχοποιητικές για το Μαξίμου δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Στις επίμονες για το σκάνδαλο ερωτήσεις αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επιμένει όμως να παραπέμπει στις έρευνες και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Απορρίπτει δε τα σενάρια περί ευνοϊκής ρύθμισης για τους καταγορούμενους για τις υποκλοπές. Απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευθεί ολόκληρη την Τετάρτη

Σύνταξη
«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ
Κόσμος 02.06.26

«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτό τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Σύνταξη
Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)
Άλλα Αθλήματα 02.06.26

Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)

Σε πελάγη ευτυχίας οι ερυθρόλευκες. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε τη Βουλιαγμένη και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 16η φορά στην ιστορία της.

Σύνταξη
Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Πειραιώτες κι επίσημα πλέον. Δείτε φωτογραφίες με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό από τα γραφεία της ομάδας να φορά τη νέα εμφάνιση.

Σύνταξη
Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Δεκάδες πτήσεις 02.06.26

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

Σύνταξη
ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Κόσμος 02.06.26

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies