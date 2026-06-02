Νέοι κλάδοι στην ασφάλιση – Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Ιουνίου 2026, 06:00

Νέοι κλάδοι στην ασφάλιση – Από πατίνια έως δεδομένα και κατοικίδια

Σκύλος 95 ευρώ, γάτα στα... 70 - Για πρώτη φορά η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ κάνοντας ρεκόρ - Η ασφάλιση με τη μεγαλύτερη συμβολή

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά σχεδόν 6% το 2025 και ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ρεκόρ. Στο αποτέλεσμα αυτό, τη μεγαλύτερη συμβολή (53%) είχαν η ασφάλιση κατά ζημιών (3,2 δισ. ευρώ, +8% σε ετήσια βάση) με το 27% του κλάδου να αφορά την αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων (856 εκατ. ευρώ, +7% σε ετήσια βάση).

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προτείνουν πακέτα για τα οχήματα της μικροκινητικότητας

Περίπου 553 εκατ. ευρώ (17% των ασφαλίστρων κατά ζημιών) προέρχονται από τις ασφαλίσεις υγείας, ενώ το 16% την ασφάλιση ακινήτων κατά πυρκαγιάς και φυσικών στοιχείων (498 εκατ. ευρώ, +12% σε ετήσια βάση). Ο κλάδος ζωής συνεισφέρει 2,8 δισ. στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων (47%), με την ετήσια αύξηση να υπολογίζεται σε λίγο κάτω από 3%.

Παράλληλα, η επαναφορά των τραπεζών στην τραπεζική αγορά, με πέντε συναλλαγές εξαγοράς τα τελευταία δύο χρόνια, δείχνουν ότι η ασφαλιστική αγορά έχει μπροστά της… νέα και μεγάλα πελάγη. Τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) δείχνουν ότι σχεδόν όλες οι κατηγορίες έχουν σημειώσει αύξηση. Τα μεγαλύτερα ποσά ασφαλίστρων προέρχονται βεβαίως από τους παραδοσιακούς κλάδους ασφάλισης, όπως είναι το αυτοκίνητο, η υγεία και τα ακίνητα.

Οι νέοι κλάδοι

Ομως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέοι κλάδοι ασφάλισης κατά ζημιών, που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια. Ηδη, οι ασφαλιστικές εταιρείες προτείνουν πακέτα ασφάλισης για τα οχήματα της μικροκινητικότητας και ειδικά τα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα. Τα εν λόγω πακέτα καλύπτουν αστική ευθύνη κατά τρίτων, προσωπικά ατυχήματα, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, επισκευές στα φώτα, οδοντιατρική αποκατάσταση και νομική προστασία.

Το ετήσιο κόστος ξεκινά από τα 20 ευρώ περίπου για τα πατίνια και 50 ευρώ για τα ποδήλατα, και μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ αν προστεθούν επιπλέον καλύψεις, όπως κλοπές, ίδιες ζημίες, ακόμα και οδική βοήθεια! Μάλιστα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν παρέμβει ζητώντας υποχρεωτική ασφάλιση για ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα άνω των 25 κιλών που «τρέχουν» με περισσότερα από 15 χλμ. την ώρα.

Επιπλέον, ολοένα και περισσότερες είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προτείνουν την κάλυψη των κατοικίδιων ζώων, που είναι πλέον… «ισότιμα» μέλη πολλών οικογενειών. Τα πακέτα αυτά καλύπτουν κτηνιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία και επείγοντα περιστατικά, αλλά και πρόσβαση σε εκπτώσεις και δωρεάν παροχές σε υπηρεσίες και προϊόντα φροντίδας.

Για την ασφάλιση του ζώου απαιτείται το κατοικίδιο να έχει «τσιπαριστεί», όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος για τα ζώα συντροφιάς. Σημειώνεται, πάντως, ότι το κόστος της ασφάλισης είναι μεγαλύτερο για τους σκύλους, ενώ ο… λογαριασμός είναι πιο φιλικός για όσους προτιμούν τις γάτες.  Το ετήσιο κόστος ξεκινάει στα 70 και φτάνει ως και τα 95 ευρώ.

Η… «κυβερνοασφάλιση»

Παράλληλα, η τεχνολογική πρόοδος και οι προηγμένες μέθοδοι κυβερνοεπιθέσεων – ειδικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης – φέρνουν αυξημένους κινδύνους για τα ψηφιακά δεδομένα, κυρίως επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με αναλύσεις της αγοράς, η… «κυβερνοασφάλιση» (cyber insurance) στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία από το 2022 και έπειτα, με την ετήσια μεγέθυνση να ξεπερνάει το 100% (διπλασιασμός).

Εξάλλου, αυξημένα είναι το τελευταίο διάστημα και τα μεγέθη των ασφαλίσεων που γίνονται στο πλαίσιο κρατήσεων για ταξίδια ή κατά την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τέλος, η επανασύνδεση των τραπεζών με τις ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να φέρει και αύξηση στις ασφαλίσεις χρηματοοικονομικών αγαθών, όπως είναι οι επενδύσεις, που αποτελούν άλλωστε και πολιτική προτεραιότητα στο πλαίσιο της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της ΕΕ.

