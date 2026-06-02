Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat
Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,2% έναντι 3,0% τον Απρίλιο.
Στο 2,3% από 2,1% επιταχύνθηκε ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων.
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, η ενέργεια έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (10,9%, έναντι 10,8% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,5%, έναντι 3,0% τον Απρίλιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,0%, έναντι 2,4% τον Απρίλιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, έναντι 0,8% τον Απρίλιο).
Επιταχύνουν Γαλλία και Ισπανία
Ο πληθωρισμός σε Γαλλία και Ισπανία επιταχύνθηκε τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024, ενισχύοντας τις φωνές που θεωρούν αναγκαία μια αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση του Ιουνίου.
Η άνοδος των τιμών τροφοδοτήθηκε κυρίως από το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση, ενώ στην Ισπανία ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,6%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024.
Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός παρουσίασε μικρή επιβράδυνση, διαμορφώθηκε στο 2,7%, από 2,9% έναν μήνα πριν.
Η ΕΚΤ
Την Δευτέρα, οι αναλυτές της Societe Generale επεσήμαιναν ότι οι αγορές έχουν πλέον σχεδόν προεξοφλήσει νέα αύξηση επιτοκίων, ενώ τα περιθώρια για μια πιο ήπια στάση από τους αξιωματούχους της Τράπεζας φαίνονται περιορισμένα.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Societe Generale προέβλεπε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα αυξανόταν στο 3,2% τον Μάιο, από 3% τον προηγούμενο μήνα – όπερ και εγένετο.
Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ, δήλωσε ξεκάθαρα σε συνέντευξή της ότι απαιτείται αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο.
Παράλληλα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, επεσήμανε ότι οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ πιθανότατα θα ενσωματώνουν υψηλότερο πληθωρισμό, ενώ οι λεγόμενες «δευτερογενείς επιδράσεις» στις τιμές και στους μισθούς αναμένεται να διαρκέσουν περισσότερο, ακόμη και όταν οι αρχικές ενεργειακές πιέσεις αρχίσουν να υποχωρούν.
Πηγή: ΟΤ
