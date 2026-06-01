Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Μάριος Οικονόμου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 χρονών, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή το Σάββατο στις 23 Μαΐου.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε ένα ένα σφοδρό τροχαίο, καθώς η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ που επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται για αρκετές μέρες σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, προκλήθηκε ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη, η οποία αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ να φύγει από τη ζωή τη Δευτέρα (1/6), προκαλώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η καριέρα του Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου αποχώρησε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024, φορώντας τη φανέλα του Παναιτωλικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία.

Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1992 στα Ιωάννινα και ήταν γιος του Γιώργου Οικονόμου, ιστορικής φυσιογνωμίας του ΠΑΣ Γιάννινα που είχε φορέσει επίσης τη φανέλα του Παναιτωλικού.

Από το 2011 και έπειτα, ο Μάριος Οικονόμου πραγματοποίησε επαγγελματική καριέρα, αγωνιζόμενος σε Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, ΑΕΚ, Κοπεγχάγη και Σαμπντόρια.

Συγκεκριμένα, είχε 74 συμμετοχές με την Μπολόνια, 64 με την ΑΕΚ, 23 στον ΠΑΣ Γιάννινα, 21 στον Παναιτωλικό και 20 στην Κοπεγχάγη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννινα για τον Μάριο Οικονόμου:

«Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΕΝΘΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη.

Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας.

Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».