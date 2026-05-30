Βιγιαρεάλ και Έβερτον στο κυνήγι του Βαγιαννίδη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το όνομα του Γιώργου Βαγιαννίδη αρχίζει να απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ευρωπαϊκή μεταγραφική αγορά, καθώς ο διεθνής Έλληνας δεξιός μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο της Βιγιαρεάλ όσο και της Έβερτον ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι δύο σύλλογοι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του μέσα στο καλοκαίρι, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη του χρονιά στην Πορτογαλία.

Η Βιγιαρεάλ αναζητά λύσεις για τη δεξιά πλευρά της άμυνάς της και έχει εντάξει τον 24χρονο διεθνή στην κορυφή της λίστας της. Οι άνθρωποι του ισπανικού συλλόγου εκτιμούν ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά του Έλληνα αμυντικού, ο οποίος συνδυάζει ταχύτητα, επιθετική διάθεση και ικανότητα να καλύπτει ολόκληρη τη δεξιά πτέρυγα. Παράλληλα, η ηλικία του και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για ένα κλαμπ που επενδύει διαχρονικά σε ποδοσφαιριστές με προοπτική μεταπωλητικής αξίας.

Από την άλλη πλευρά, η Έβερτον παραμένει ενεργή στην υπόθεση και φέρεται να έχει επανέλθει για έναν ποδοσφαιριστή που παρακολουθούσε ήδη πριν από τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ. Τα «ζαχαρωτά» είχαν συλλέξει θετικές εκθέσεις για τον Βαγιαννίδη από την περίοδο που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό και θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της Premier League. Η αγγλική ομάδα αναζητά περισσότερες επιλογές στα άκρα της άμυνας και ο Έλληνας διεθνής θεωρείται μια περίπτωση με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Ο Βαγιαννίδης μετακόμισε στη Λισαβόνα το καλοκαίρι του 2025 από τον Παναθηναϊκό σε μια μεταγραφή που κόστισε περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Η κίνηση εκείνη θεωρήθηκε σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ιβηρικής χερσονήσου και να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, η πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Σπόρτινγκ δεν εξελίχθηκε όπως θα επιθυμούσε.

Ο Έλληνας άσος δυσκολεύτηκε να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα των πρωταθλητών Πορτογαλίας και δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 900 λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, όταν αγωνίστηκε έδειξε θετικά στοιχεία, καταγράφοντας τέσσερις ασίστ και προσφέροντας ενέργεια στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Οι εμφανίσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από συλλόγους του εξωτερικού, οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν στις δυνατότητές του.

Η Σπόρτινγκ, πάντως, διατηρεί ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030 και η πορτογαλική ομάδα δεν αντιμετωπίζει οικονομική πίεση που θα την ανάγκαζε να εξετάσει άμεσα μια πώληση. Ωστόσο, η επιθυμία του παίκτη για περισσότερο χρόνο συμμετοχής και η προοπτική ενός πιο σημαντικού ρόλου σε άλλη ομάδα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις τους επόμενους μήνες.

Για τη Βιγιαρεάλ, ο Βαγιαννίδης αποτελεί μια επένδυση με αγωνιστικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Για την Έβερτον, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει βάθος και ποιότητα σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα του κόσμου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το όνομα του Έλληνα διεθνή θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με το φετινό καλοκαίρι να αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δείξουν αν το ενδιαφέρον των δύο συλλόγων θα μετατραπεί σε επίσημες προτάσεις. Μέχρι τότε, ο Βαγιαννίδης παραμένει παίκτης της Σπόρτινγκ, αλλά η αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες του αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους πιο ελπιδοφόρους Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.