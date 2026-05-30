Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Σάκκαρη – Χβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» για τη Μαρία και αποκλεισμός από το Roland Garros
Άλλα Αθλήματα 30 Μαΐου 2026, 14:20

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα της με τη Μάγια Χβαλίνσκα στο Roland Garros, έκανε το 1-0, αλλά η Πολωνή το γύρισε και απέκλεισε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον τρίτο γύρο.

Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε στον τρίτο γύρο του Roland Garros και αποκλείστηκε από την Πολωνή, Μάγια Χβαλίνσκα με 2-1 σετ και μάλιστα με ανατροπή, χάνοντας την ευκαιρία να βρεθεί στους «16» γαλλικού όπεν.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αν και πήρε το πρώτο σετ με περίπατο και σκορ 6-1, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη με την αντίπαλο της να κυριαρχεί και στο δεύτερο σετ το οποίο το πήρε με 6-3, αλλά και στο τρίτο, που ουσιαστικά το πήρε ακόμη πιο άνετα με 6-2, σε μια αναμέτρηση που είχε συνολική διάρκεια 2 ώρες και 7 λεπτά.

Πήρε το πρώτο σετ η Σάκκαρη, αλλά…

Η Σάκκαρη κυριάρχησε στο πρώτο σετ μετά το 2-1, καθώς «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της, ενώ, παράλληλα, κράτησε το δικό της, φτάνοντας εύκολα στην επικράτηση με 6-1.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε break και στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 2-1. Όμως η 24χρονη Χβαλίνσκα «έσπασε» στη συνέχεια δύο φορές το σερβίς της Σάκκαρη και, παίρνοντας τα επόμενα τέσσερα γκέιμ, προηγήθηκε με 5-2. Η Σάκκαρη μείωσε σε 5-3, αλλά η Πολωνή επικράτησε με 6-3, στέλνοντας το ματς σε τρίτο σετ.

Στο τρίτο σετ, η Χβαλίνσκα έκανε break με το… καλημέρα και, κρατώντας το δικό της σερβίς, προηγήθηκε 2-0. Η Σάκκαρη μείωσε, αλλά η Πολωνή πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ και προηγήθηκε 5-1.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σέρβιρε για να μείνει στο ματς και μείωσε σε 5-2, ωστόσο η Χβαλίνσκα πήρε το σετ με 6-2 και το «εισιτήριο» για τη φάση των «16».

Economy
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.05.26

Παρακολουθήστε live στις 14:50 το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός - Τηλεοπτικά από το ERT 2 Sports

Σύνταξη
Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Ο Μάριος Οικονόμου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Σύνταξη
Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ
Champions League 30.05.26

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Οι περισσότεροι ειδικοί βλέπουν τους Γάλλους ένα βήμα μπροστά, όμως οι Λονδρέζοι πιστεύουν πως ήρθε η ώρα να γράψουν ιστορία.

Γιώργος Μαζιάς
Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Champions League 30.05.26

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Γεώργιος Μαζιάς
Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Τένις 30.05.26

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον αποκλεισμό του από τον Φονσέκα, τόνισε ότι έμεινε από δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι του χρόνου.

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια
Μπάλα / θρησκεία 30.05.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις όταν παρέστη στις προσευχές του Eid φορώντας ένα σύνολο που συνδύαζε το ποδόσφαιρο και την πίστη.

Έφη Αλεβίζου
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
Ληξιπρόθεσμα χρέη 30.05.26

Οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν χρέη σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ - Η τελευταία δημοσιοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

«Αθλιο και παντελώς ανυπόστατο» χαρακτηρίζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento ο Νίκος Μαραντζίδης. Διερωτάται δε με νόημα και με τον Τσίπρα να έχει δεσμευθεί για πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, αν πίσω από «τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.05.26

Παρακολουθήστε live στις 14:50 το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός - Τηλεοπτικά από το ERT 2 Sports

Σύνταξη
Λάρισα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει μεταλλική γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης
Καρέ καρέ 30.05.26

Το τροχαίο έγινε στις 28 Μαΐου στη Λάρισα - Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας δείχνει καρέ - καρέ την πορεία του οχήματος μέχρι να καταλήξει σε μάντρα επιχείρησης

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά
Κρήτη 30.05.26

Σε πλήρη εξέλιξη η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων του παιδιού, το οποίο παραμένει νοσηλευόμενο στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη

Σύνταξη
Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
Στην Πορτογαλία 30.05.26

Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα

Σύνταξη
Κρήτη: Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές – Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη
Στην Κρήτη 30.05.26

Τα ευρήματα των ειδικών και το περιεχόμενο του ιατροδικαστικού πορίσματος δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI
Οι modi operandi 30.05.26

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά – Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ
Κλιμάκωση στον Λίβανο 30.05.26

Η «αφωνία» συνεχίζεται από την πλευρά των ΗΠΑ μετά τη σύσκεψη του Τραμπ με το επιτελείο του όπου υποτίθεται θα λάμβανε την οριστική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data
English edition 30.05.26

2D and 3D surveys obtained from HELLENiQ ENERGY have identified promising geological structures off the Kyparissia Gulf, with a subsurface that resembles the Ionian block where ExxonMobil is positioned.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Ο Μάριος Οικονόμου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
Στη Χαλκιδική 30.05.26

«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει ο συνιδιοκτήτης της πίστας στη Χαλκιδική, Γιώργος Κοσμόπουλος - Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Σύνταξη
Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο για υπόθεση κατασκοπείας
Σύνδεση με Ιράν 30.05.26

Ο 46χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία - Η υπόθεση συνδέεται με επίθεση κατά δημοσιογράφου που εργαζόταν σε αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ, με έδρα τη Βρετανία

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

