Σάκκαρη – Χβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» για τη Μαρία και αποκλεισμός από το Roland Garros
Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα της με τη Μάγια Χβαλίνσκα στο Roland Garros, έκανε το 1-0, αλλά η Πολωνή το γύρισε και απέκλεισε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον τρίτο γύρο.
- Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά
- Σε ισχύ από σήμερα τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα MMM
- Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε - Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
- Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους έως 5 Ιουνίου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε στον τρίτο γύρο του Roland Garros και αποκλείστηκε από την Πολωνή, Μάγια Χβαλίνσκα με 2-1 σετ και μάλιστα με ανατροπή, χάνοντας την ευκαιρία να βρεθεί στους «16» γαλλικού όπεν.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αν και πήρε το πρώτο σετ με περίπατο και σκορ 6-1, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη με την αντίπαλο της να κυριαρχεί και στο δεύτερο σετ το οποίο το πήρε με 6-3, αλλά και στο τρίτο, που ουσιαστικά το πήρε ακόμη πιο άνετα με 6-2, σε μια αναμέτρηση που είχε συνολική διάρκεια 2 ώρες και 7 λεπτά.
Πήρε το πρώτο σετ η Σάκκαρη, αλλά…
Η Σάκκαρη κυριάρχησε στο πρώτο σετ μετά το 2-1, καθώς «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της, ενώ, παράλληλα, κράτησε το δικό της, φτάνοντας εύκολα στην επικράτηση με 6-1.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε break και στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 2-1. Όμως η 24χρονη Χβαλίνσκα «έσπασε» στη συνέχεια δύο φορές το σερβίς της Σάκκαρη και, παίρνοντας τα επόμενα τέσσερα γκέιμ, προηγήθηκε με 5-2. Η Σάκκαρη μείωσε σε 5-3, αλλά η Πολωνή επικράτησε με 6-3, στέλνοντας το ματς σε τρίτο σετ.
Στο τρίτο σετ, η Χβαλίνσκα έκανε break με το… καλημέρα και, κρατώντας το δικό της σερβίς, προηγήθηκε 2-0. Η Σάκκαρη μείωσε, αλλά η Πολωνή πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ και προηγήθηκε 5-1.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σέρβιρε για να μείνει στο ματς και μείωσε σε 5-2, ωστόσο η Χβαλίνσκα πήρε το σετ με 6-2 και το «εισιτήριο» για τη φάση των «16».
- Παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ ο Σλοτ – Ανακοίνωσαν την απόλυσή του οι «κόκκινοι»
- LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- Σάκκαρη – Χβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» για τη Μαρία και αποκλεισμός από το Roland Garros
- Παρί Σεν Ζερμέν: Οι τέσσερις μεταγραφικές προτεραιότητες και τα εναλλακτικά πλάνα της διοίκησης
- Ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Γιώργο Φρανκς στα 400 μέτρα
- Μάικ Τζέιμς: «Για εσάς είναι μεγάλη ομάδα η Ζαλγκίρις; Εγώ δεν τη θεωρώ μεγάλη»
- Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
- Ισπανικά ΜΜΕ: «Δεν πάει… μόνος του στον Ολυμπιακό ο Μοντέρο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις