Ισπανικά ΜΜΕ: «Δεν πάει… μόνος του στον Ολυμπιακό ο Μοντέρο»
Δημοσίευμα στην Ισπανία «στέλνει» ...πακέτο από τη Βαλένθια στον Ολυμπιακό τον Ζαν Μοντέρο και τον Μπράξτον Κι.
Δεδομένη θεωρείται από τα ΜΜΕ του εξωτερικού η μεταγραφή του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό, ενώ νέο ρεπορτάζ της AS τον «στέλνει» στον Πειραιά… πακέτο με έναν συμπαίκτη του στη Βαλένθια.
Ο λόγος για τον Μπράξτον Κι, ο οποίος είχε υπογράψει στη Βαλένθια μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, κάτι που σημαίνει πως σε μερικές εβδομάδες θα είναι ελεύθερος να υπογράψει και αυτός σε όποια ομάδα θέλει.
Δεν είναι μόνο ο Μοντέρο
«Αν ο Μοντέρο καταλήξει στον πρωταθλητή της Euroleague, είναι πιθανό να μην πάει μόνος του», αναφέρει χαρακτηριστικά η AS, που επαναφέρει την περίπτωση του Κι για τον Ολυμπιακό.
Ο Μπράξτον Κι πρωτοεμφανίστηκε στη Euroleague φέτος με τη φανέλα της Βαλένθια, έκανε… παπάδες και ο Ολυμπιακός θέλει να τον υπογράψει, όπως γράφουν οι Ισπανοί. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και δύσκολα θα ανανεώσει με τη Βαλένθια, αν και οι «νυχτερίδες» το επιθυμούν.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κι πραγματοποίησε μια καλή σεζόν με την φανέλα των «νυχτερίδων», καταγράφοντας 6.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε κάτι περισσότερο από 25 λεπτά στο παρκέ ανά αγώνα στην Euroleague, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και στο «3» και στο «4». Έχει ύψος 2.09μ. και εκτός από τη regular season, έκανε πολύ καλή δουλειά και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό στα Play offs και στο reverse sweep της Βαλένθια.
