Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Μαΐου 2026, 07:45

Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ

Η ανάγκη για κάλυψη αναγκών σε σούπερ μάρκετ και λογαριασμούς και το καμπανάκι από τη μείωση 5% στην κατανάλωση βενζίνης

Αθανασία Ακρίβου
Μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τις οικονομικές προτεραιότητες των νοικοκυριών αποτυπώνουν τα στοιχεία του Fuel Pass, καθώς η πλειονότητα των δικαιούχων προτίμησε να λάβει την ενίσχυση σε τραπεζικό λογαριασμό, παρότι η επιλογή αυτή σήμαινε χαμηλότερο ποσό επιδότησης σε σχέση με την ψηφιακή κάρτα.

Η κατανάλωση βενζίνης καταγράφει μείωση της τάξης του 5% τον Απρίλιο σε σχέση με προηγούμενα επίπεδα

Τα στοιχεία για το Fuel Pass

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που διαβιβάστηκαν και στη Βουλή, στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 2.646.537 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν 2.559.592. Το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που καταβλήθηκε ανήλθε σε 113,1 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο είχε προϋπολογίσει κόστος περίπου 130 εκατ. ευρώ για το Fuel Pass του διμήνου Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο, οι τελικές πληρωμές διαμορφώθηκαν στα 113,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 17 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς ο αριθμός των δικαιούχων και το ύψος των καταβολών κινήθηκαν κάτω από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Από τους δικαιούχους που έλαβαν την επιδότηση, 1.597.127 πολίτες, δηλαδή περίπου το 62,4%, επέλεξαν την καταβολή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό. Το συνολικό ποσό που διοχετεύθηκε μέσω αυτής της διαδικασίας ανήλθε σε 65,1 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, 962.465 δικαιούχοι, ποσοστό περίπου 37,6%, επέλεξαν την ψηφιακή χρεωστική κάρτα, μέσω της οποίας διατέθηκαν περίπου 48 εκατ. ευρώ.

Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η ψηφιακή κάρτα προσέφερε υψηλότερη επιδότηση. Συγκεκριμένα, μέσω της κάρτας οι δικαιούχοι λάμβαναν 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ στα νησιά, ενώ όσοι επέλεγαν την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό λάμβαναν 40 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, η επιλογή της κάρτας εξασφάλιζε 10 ευρώ επιπλέον ενίσχυση.

Δύο στους τρεις επέλεξαν κατάθεση σε λογαριασμό

Παρά το οικονομικό αυτό κίνητρο, σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες προτίμησαν τα χρήματα να πιστωθούν απευθείας στον λογαριασμό τους. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται από παράγοντες της αγοράς ως ένδειξη ότι η ανάγκη για άμεση ρευστότητα παραμένει ισχυρή. Για πολλά νοικοκυριά, η επιδότηση φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποκλειστικά ως μέτρο στήριξης για τα καύσιμα, αλλά ως ένα βοήθημα που μπορούσε να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ευρύτερων αναγκών, από λογαριασμούς και σούπερ μάρκετ μέχρι άλλες καθημερινές υποχρεώσεις.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της αγοράς καυσίμων δείχνουν ότι η κατανάλωση παραμένει υπό πίεση. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Στάμτσης , στέλεχος της αγοράς ενέργειας , μιλώντας στην εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου, στο Mega News, η κατανάλωση βενζίνης καταγράφει μείωση της τάξης του 5% τον Απρίλιο σε σχέση με προηγούμενα επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις υψηλές τιμές των καυσίμων αλλά και στη συνολικότερη προσπάθεια των νοικοκυριών να περιορίσουν τις δαπάνες μετακίνησης.Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι παρά την κρατική παρέμβαση, οι οδηγοί εξακολουθούν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στις οικονομικές συνθήκες.

Η επιδότηση λειτούργησε ως μια πρόσθετη οικονομική ανάσα, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να αντιστρέψει την τάση συγκράτησης της κατανάλωσης.

Τα στοιχεία του Fuel Pass αναδεικνύουν έτσι μια ευρύτερη πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας καθώς όταν το διαθέσιμο εισόδημα πιέζεται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, οι πολίτες δίνουν προτεραιότητα στη ρευστότητα και στην κάλυψη βασικών αναγκών, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα παραιτηθούν από μια μεγαλύτερη, αλλά πιο στοχευμένη, επιδότηση.

Πηγή ΟΤ

