Μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τις οικονομικές προτεραιότητες των νοικοκυριών αποτυπώνουν τα στοιχεία του Fuel Pass, καθώς η πλειονότητα των δικαιούχων προτίμησε να λάβει την ενίσχυση σε τραπεζικό λογαριασμό, παρότι η επιλογή αυτή σήμαινε χαμηλότερο ποσό επιδότησης σε σχέση με την ψηφιακή κάρτα.

Η κατανάλωση βενζίνης καταγράφει μείωση της τάξης του 5% τον Απρίλιο σε σχέση με προηγούμενα επίπεδα

Τα στοιχεία για το Fuel Pass

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που διαβιβάστηκαν και στη Βουλή, στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 2.646.537 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν 2.559.592. Το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που καταβλήθηκε ανήλθε σε 113,1 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο είχε προϋπολογίσει κόστος περίπου 130 εκατ. ευρώ για το Fuel Pass του διμήνου Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο, οι τελικές πληρωμές διαμορφώθηκαν στα 113,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 17 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς ο αριθμός των δικαιούχων και το ύψος των καταβολών κινήθηκαν κάτω από τις αρχικές εκτιμήσεις.