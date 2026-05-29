Ατρόμητος: Κάτοικος Περιστερίου για δύο ακόμη χρόνια ο Χουτεσιώτης
Συνεχίζει στον Ατρόμητο μέχρι το 2028 ο γκολκίπερ Λευτέρης Χουτεσιώτης καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα η ανανέωση του συμβολαίου με τους Περιστεριώτες
Στον Ατρόμητο για ακόμη δύο χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λευτέρης Χουτεσιώτης.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας ευχαρίστησε τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη και έκανε λόγο για ιδιαίτερη χαρά και τιμή.
Η ανακοίνωση του Ατρόμητου:
«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της ομάδας μας, Λευτέρη Χουτεσιώτη, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028.
Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης είναι κάτοικος Περιστερίου από το 2024 και στο διάστημα της παρουσίας του έχει καταγράψει 48 συμμετοχές και παράλληλα φέρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αποτελώντας την προσωποποίηση των αξιών της ομάδας μας: Ήθος, Αφοσίωση, Ακεραιότητα, Ταπεινότητα.
Ο τερματοφύλακας της ομάδας μας με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει ένα από τα κομβικά στελέχη της πορείας του Ατρόμητου, διατηρώντας παράλληλα ισχυρό το ελληνικό στοιχείο εντός των αποδυτηρίων.
“Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είμαι μέρος αυτού του club! Δεσμευόμαστε με πίστη κι επιμονή να πετύχουμε τους στόχους μας!”».
