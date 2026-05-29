Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 344 τίτλους (pic)
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Handball Premier με 3-1 στη σειρά των τελικών. Έτσι έφτασε τους 344 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 31-27 και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier και κατέκτησε το 14ο τρόπαιο της ιστορίας του στο Handball.
Παράλληλα απέδειξε για ακόμα μία φορά πως είναι ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος καθώς έφτασε τους 344 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά σπορ!
Αναλυτικά, οι 344 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:
Ποδόσφαιρο 84
Conference League: 1
Βαλκανικό κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα: 48
Κύπελλα: 29
Super Cup Ελλάδας: 5
Πόλο Ανδρών 74
LEN Champions League: 2
LEN Super Cup: 1
Πρωταθλήματα: 39
Κύπελλα: 27
Super Cup: 5
Βόλεϊ Ανδρών 66
Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 32
Κύπελλα: 18
League Cup: 8
Super Cup: 5
Μπάσκετ Ανδρών 36
Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4
Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
Κύπελλα Ελλάδας: 12
Super Cup Ελλάδας: 4
Πόλο Γυναικών 32
Len Euroleague: 3
Len Trophy: 1
Len Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 7
Super Cup: 3
Βόλεϊ Γυναικών 22
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 11
Σούπερ Καπ: 1
Μπάσκετ Γυναικών 16
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
Super Cup: 1
Χάντμπολ Ανδρών 14
Πρωταθλήματα: 6
Κύπελλα: 4
Super Cup: 4
