Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 344 τίτλους (pic)
Άλλα Αθλήματα 29 Μαΐου 2026, 20:03

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 344 τίτλους (pic)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Handball Premier με 3-1 στη σειρά των τελικών. Έτσι έφτασε τους 344 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 31-27 και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier και κατέκτησε το 14ο τρόπαιο της ιστορίας του στο Handball.

Παράλληλα απέδειξε για ακόμα μία φορά πως είναι ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος καθώς έφτασε τους 344 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά σπορ!

Αναλυτικά, οι 344 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:

Ποδόσφαιρο 84

Conference League: 1
Βαλκανικό κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα: 48
Κύπελλα: 29
Super Cup Ελλάδας: 5

Πόλο Ανδρών 74

LEN Champions League: 2
LEN Super Cup: 1
Πρωταθλήματα: 39
Κύπελλα: 27
Super Cup: 5

Βόλεϊ Ανδρών 66

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 32
Κύπελλα: 18
League Cup: 8
Super Cup: 5

Μπάσκετ Ανδρών 36

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4
Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
Κύπελλα Ελλάδας: 12
Super Cup Ελλάδας: 4

Πόλο Γυναικών 32

Len Euroleague: 3
Len Trophy: 1
Len Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 7
Super Cup: 3

Βόλεϊ Γυναικών 22

CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 11
Σούπερ Καπ: 1

Μπάσκετ Γυναικών 16

Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
Super Cup: 1

Χάντμπολ Ανδρών 14

Πρωταθλήματα: 6
Κύπελλα: 4
Super Cup: 4

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

