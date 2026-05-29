ΑΕΚ – Ολυμπιακός 27-31: Διπλό και πρωτάθλημα για τους Ερυθρόλευκους!
Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος, αφού επικράτησε με 31-27 της ΑΕΚ και έκανε το 3-1 στη σειρά, παίρνοντας τον 6ο τίτλο της ιστορίας του.
Το έκτο πρωτάθλημα στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, που επιβλήθηκε της ΑΕΚ, εκτός έδρας, με 31-27, κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier. Τρίτος συνεχόμενος τίτλος για τους «ερυθρόλευκους» που έδειξαν για ακόμη μία φορά την κυριαρχία τους.
Η Ένωση ήταν εκείνη που άρχισε καλά τον αγώνα, όμως οι Πειραιώτες ισορρόπησα άμεσα και στο δεύτερο μέρος ήταν εμφανώς καλύτεροι, χτίζοντας έτσι μια καλή διαφορά την οποία και διατήρησαν μέχρι το φινάλε, φτάνοντας έτσι στον μεγάλο στόχο τους.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ΑΕΚ να σκοράρει πρώτη και να κρατά ένα προβάδισμα ενός γκολ συνήθως, όταν το αποτέλεσμα δεν ήταν ισόπαλο. Η Ένωση για πρώτη φορά βρέθηκε στο +2 με το 9-7 έχοντας πρωταγωνιστή τον Κουκουλά, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα για το 10-10.
Το σκηνικό παρέμεινε έτσι και οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 14-12 και εντυπωσιακό τον Σλίσκοβιτς. Οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν σε 14-14 και κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα ενός γκολ, 16-15.
Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος και προηγήθηκε με 19-16. Ο Ολυμπιακός έβγαλε αμέσως αντίδραση και όχι μόνο ισοφάρισε, αλλά πέρασε μπροστά με 20-19. Από εκεί και πέρα οι Πειραιώτες επιβλήθηκαν ολοκληρωτικά και άρχισαν να χτίζουν μια καλή διαφορά. Έφτασαν στο +5 με το 28-23 και δεν επέτρεψαν στην αντίπαλό τους να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, κλείνοντας το ματς με το τελικό 31-27.
Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 7-6, 10-10, 13-14, 16-15 (ημχ.) 19-18, 20-21, 22-23, 23-26, 25-29, 27-31(τελ.)
Tα αποτελέσματα των τελικών
1ος τελικός 1 Μαΐου
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 32-33
2ος τελικός 5 Μαΐου
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-36
3ος τελικός Δευτέρα 25 Μαΐου
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 36-30
4ος τελικός Παρασκευή 29 Μαΐου
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 27-31
