Boy George: Διπλός θρίαμβος στα British LGBT Awards – O αλυσοδεμένος escort, οι καταχρήσεις, η νηφαλιότητα

Ο Boy George, ο 64χρονος πλέον frontman των Culture Club, έζησε μια βραδιά διπλού θριάμβου στα βρετανικά βραβεία ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο BG παρέλαβε το τιμητικό επιστέγασμα της καριέρας του από τα χέρια του στενού του φίλου και θρυλικού Γάλλου σχεδιαστή μόδας, Ζαν Πολ Γκοτιέ σε μια τελετή που εξελίχθηκε σε προσωπικό θρίαμβο για τον εμβληματικό καλλιτέχνη των ’80s.

Ο Boy George τιμήθηκε και με το βραβείο του Μουσικού Καλλιτέχνη της Χρονιάς, αφήνοντας πίσω του σύγχρονα μεγαθήρια της pop όπως η Charli XCX και η Doja Cat.

Ο Boy George έσπασε τα έμφυλα στερεότυπα με τις εμφανίσεις του στο Top of the Pops to 1982, σε μια εποχή που η σεξουαλικότητα ήταν ταμπού

Μιλώντας στο BBC αμέσως μετά τη μεγάλη του νίκη, ο Boy George (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Τζορτζ Ό’ Ντάουντ) δεν έκρυψε τα δάκρυά του.

«Νιώθω τόσο συγκινημένος, καθόμουν εκεί με τους καλύτερους μου φίλους… και δεν μπορώ καν να περιγράψω πόσο όμορφο ήταν», δήλωσε, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερο τρόπο στον Γάλλο couturier.

«Το να μου παραδίδει το βραβείο ο Ζαν Πολ Γκοτιέ είναι κάτι εξαιρετικά ξεχωριστό, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Κάθε φορά που έπαιζα στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, είτε ήμουν στα πάνω μου είτε στα κάτω μου, εκείνος ήταν πάντα εκεί, παρών» είπε για τη βαθιά, εγκάρδια φιλία τους.

Η επιτυχία αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο Boy George προσπαθεί να ξεπεράσει την πρόσφατη απογοήτευση από τον διαγωνισμό της Eurovision, όπου συμμετείχε ως guest performer στη συμμετοχή του Αγίου Μαρίνου, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να προκριθεί στον μεγάλο τελικό.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν πτοείται και αποκάλυψε τα σχέδιά του για το μέλλον του θεσμού, δηλώνοντας ότι θα ήθελε να υπογράψει ως δημιουργός τη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας για το 2027.

«Πιστεύω ότι η έμφαση πρέπει να δίνεται στο τραγούδι. Γράψε πρώτα το κομμάτι και μετά βρες τον ερμηνευτή. Χρειάζεται κάποιος με εκπληκτική, δυνατή φωνή που να σκίζει τον ουρανό… και το τραγούδι θα πρέπει να είναι μια μπαλάντα που προσποιείται ότι είναι ντίσκο, που προσποιείται ότι είναι ιρλανδικό, αλλά και λίγο gay. Θέλω να πω, αυτό είναι η απόλυτη Eurovision» πρόσθεσε.

Ταμπού, ναρκωτικά, φυλακή

Η πορεία του Boy George είναι γεμάτη αγκάθια. Ο καλλιτέχνης έγινε παγκοσμίως γνωστός τη δεκαετία του ’80 με την τεράστια επιτυχία Karma Chameleon, αλλά και για το γεγονός ότι αψηφούσε ανοιχτά τα έμφυλα στερεότυπα της μόδας, φορώντας έντονο μακιγιάζ και κορδέλες στα μαλλιά του στο Top of the Pops το 1982, σε μια εποχή που οι περισσότεροι pop stars έκρυβαν επιμελώς τη σεξουαλικότητά τους.

«Καθόλου δεν μετανιώνω γι’ αυτά που φορούσα. Ούτε καν για τις κουπ μου!» είπε αργότερα. «Υπήρχαν άλλωστε πολλοί χειρότεροι από μένα. Ρίξτε μια ματιά στα μαλλιά των Kajagoogoo!».

Λίγο αργότερα, το 1986, η κιτρινόχροη Sun έγραφε στο πρωτοσέλιδό της To Τζάνκι Boy George Έχει Οκτώ Εβδομάδες Ζωής – η ταμπλόιντ δεν αναφερόταν στη μουσική καριέρα του αλλά στην αδυναμία του στην άσπρη σκόνη. Ωστόσο εκείνος τη διέψευσε περίτρανα, ακόμη και αν η καριέρα αμαυρώθηκε από ένα σκάνδαλο που σόκαρε -για λίγο.

Το 2006 δήλωσε ένοχος για ψευδή αναφορά διάρρηξης στη Νέα Υόρκη, ενώ το 2009 συγκλόνισε την κοινή γνώμη όταν καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση για την παράνομη κράτηση και τον εγκλεισμό ενός μοντέλου και συνοδού, του Όντουν Κάρλσεν, στο Λονδίνο.

Ο Boy George εξέτισε τελικά τέσσερις μήνες και έκτοτε πήρε την απόφαση να κόψει οριστικά το ποτό και τα ναρκωτικά, αποδίδοντας πλέον τη μακροβιότητα και την αναγέννηση της καριέρας του στην απόλυτη σοφία της νηφαλιότητάς του.

Σε μια εις βάθος συνέντευξη στην εκπομπή Life Stories του ITV, ο Boy George μίλησε για το «ψυχωτικό επεισόδιο» που υπέστη το 2007 και που οδήγησε στη σύλληψή του όταν έδεσε με χειροπέδες τον Νορβηγό συνοδό πολυτελείας και του επιτέθηκε στο διαμέρισμα του.

Στη συνέντευξή του ο George ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν επιτέθηκε στο θύμα» και απέδωσε το συμβάν σε ψυχωτικό επεισόδιο και στον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο τραγουδιστής δεν απολογήθηκε ποτέ στο θύμα του γιατί πιστεύει «δεν θα άλλαζε τίποτα», ενώ συμπλήρωσε ότι «πάντα ένιωθα πως ήταν αξιοπρεπές να μιλάω για αυτό».

«Όλα έγιναν από τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γινόταν αν δεν ήταν τα ναρκωτικά. Ανέλαβα τις ευθύνες, αλλά με τον τρόπο μου. Είναι στηνφύση μου να χύνω τα σωθικά μου. Ποτέ δεν λέω ψέματα και μερικές φορές αυτό έχει λειτουργήσει εναντίον μου», είπε υπερασπιζόμενος τον εαυτό του.

«Προνομιακή αντιμετώπιση»

Όταν ο Boy George αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει λιγότερο από το ένα ένα τρίτο της ποινής του λόγω «καλής διαγωγής» οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Άλλοι κρατούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για την προνομιακή μεταχείρισή του καλλιτέχνη.

«Περνούσε ζάχαρη. Του φέρονταν σαν σε βασιλιά. Το κελί του είχε μέχρι και δικό του μπάνιο!» είπε το 2009 ένα από τους φυλακισμένους στο σωφρονιστήριο του Έντμουντς Χιλ, στο Σάφολκ:

«Οι δεσμοφύλακες είχαν μαγευτεί από την παρουσία του και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο καλοί μαζί του. Ένας τους του μετέφερε τις βαλίτσες κατά την έξοδο, ενώ οι υπόλοιποι σπρώχνονταν για να τον χαιρετίσουν».

Ο Boy George, του οποίου το αληθινό όνομα είναι Τζορτζ Οντόντ «φαίνονταν ροδαλός και γεμάτος ζωντάνια, αντίθετα με την ωχρή και κουρασμένη όψη που είχε στη δίκη του» έγραφαν τα media.

Όταν τον ρώτησαν πώς νιώθει, απάντησε: «Είναι τέλεια να είσαι έξω. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά είναι ωραία. Όλα πήγαν καλά».

Οι άλλοι νικητές

Τα συγκεκριμένα βραβεία θεωρούνται από τα πιο σημαντικά για την LGBTQ+ κοινότητα στη Βρετανία και διεξάγονται ετησίως από το 2014, με οικοδεσπότες φέτος τους Ρούμπι Γουάξ και Τομ Ριντ Γουίλσον.

Εκτός από τον Boy George, από τη βραδιά ξεχώρισε η Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία κέρδισε το βραβείο Advocate (το οποίο αποδέχθηκε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος), καθώς και ο Στίβεν Λίμπι, ο οποίος απέσπασε το βραβείο για το Media Moment της Χρονιάς χάρη στη συν-νίκη του στον τέταρτο κύκλο του δημοφιλούς reality The Traitors.