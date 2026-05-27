Ποια ομάδα είναι φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague τη σεζόν 2026-27

Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 και μετά την επιτυχία των Ερυθρόλευκων, οι μπουκ έχουν ήδη «χρίσει» το φαβορί την κατάκτηση της κορυφής ενόψει της νέας χρονιάς.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα και οι αποδόσεις δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το back-to-back τη νέα σεζόν και με απόδοση 4,00 οι Πειραιώτες φιγουράρουν ξανά στην πρώτη θέση για την κορυφή. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, με απόδοση 5,00 ως το δεύτερο φαβορί για τη στέψη, δείχνοντας πως και τη νέα χρονιά οι δύο ελληνικές ομάδες θα είναι φαβορί για την κούπα και πολύ δυνατές.

Ποια ομάδα της Euroleague είναι πίσω από τους «αιώνιους»

Η τρίτη επικρατέστερη ομάδα που «βλέπουν» οι στοιχηματικές ότι μπορεί να κατακτήσει την Euroleague είναι η Φενέρμπαχτσε με 6,00, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ρεάλ με 6,50.

Με σημαντική απόκλιση, στην πέμπτη θέση ακολουθεί η Ντουμπάι BC (9,00). Παράλληλα και η Μπαρτσελόνα είναι μία από τις ομάδες που οι στοιχηματικές θεωρούν ότι μπορεί να κατακτήσει την Euroleague τη νέα χρονιά, με απόδοση 10,00.