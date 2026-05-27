Ποια ομάδα είναι φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague τη σεζόν 2026-27
Τι «βλέπουν» οι μπουκ για το φαβορί της κατάκτησης της Euroleague ενόψει της νέας σεζόν.
- Άστατος ο καιρός την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Έως τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία
- Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε εκτενές αφιέρωμα των βρετανικών Times
- Συναγερμός στις γαλλικές αρχές για τις δημοτικές εκλογές - Διεξάγεται έρευνα για ισραηλινή παρέμβαση
- Τελευταία ημέρα σήμερα για όλα τα γυμνάσια - Πότε θα διεξαχθούν οι προαγωγικές εξετάσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 και μετά την επιτυχία των Ερυθρόλευκων, οι μπουκ έχουν ήδη «χρίσει» το φαβορί την κατάκτηση της κορυφής ενόψει της νέας χρονιάς.
Συγκεκριμένα, τα δεδομένα και οι αποδόσεις δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το back-to-back τη νέα σεζόν και με απόδοση 4,00 οι Πειραιώτες φιγουράρουν ξανά στην πρώτη θέση για την κορυφή. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, με απόδοση 5,00 ως το δεύτερο φαβορί για τη στέψη, δείχνοντας πως και τη νέα χρονιά οι δύο ελληνικές ομάδες θα είναι φαβορί για την κούπα και πολύ δυνατές.
Ποια ομάδα της Euroleague είναι πίσω από τους «αιώνιους»
Η τρίτη επικρατέστερη ομάδα που «βλέπουν» οι στοιχηματικές ότι μπορεί να κατακτήσει την Euroleague είναι η Φενέρμπαχτσε με 6,00, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ρεάλ με 6,50.
Με σημαντική απόκλιση, στην πέμπτη θέση ακολουθεί η Ντουμπάι BC (9,00). Παράλληλα και η Μπαρτσελόνα είναι μία από τις ομάδες που οι στοιχηματικές θεωρούν ότι μπορεί να κατακτήσει την Euroleague τη νέα χρονιά, με απόδοση 10,00.
- Οι Γουίζαρντς θέλουν τον Αντετοκούνμπο – Το πακέτο που προσφέρουν στους Μπακς
- Ποια ομάδα είναι φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague τη σεζόν 2026-27
- Τι απάντησε ο Μάικ Τζέιμς σε οπαδό του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα του… Λαρεντζάκη (pic)
- Έπος: Με τον Μπαρτζώκα στο… πέτο, εμφανίστηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο δείπνο της ΚΑΕ (pics)
- UEFA Conference League: Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο κοντράρονται στον τελικό για μια θέση στην Ιστορία
- Θάντερ – Σπερς 127-114: Νίκησαν οι πρωταθλητές και είναι ένα βήμα από τους τελικούς του NBA (vids)
- Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ.»
- Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη κοντράρονται στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις