Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας, Γκάια Τραμπάλι.
Συνεχίζει την ενίσχυσή του και στο βόλεϊ γυναικών ο Ολυμπιακός, προσθέτοντας στο ρόστερ του την Ιταλίδα ακραία Γκάια Τραμπάλι.
Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με την Ιταλίδα αθλήτρια, η οποία θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα συλλόγου εκτός Ιταλίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός:
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Γκάια Τραμπάλι. Η Ιταλίδα ακραία (5/2/1997, 1,87μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.
Στην επαγγελματική της καριέρα, η Γκάια Τραμπάλι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Ιταλίας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το ιταλικό πρωτάθλημα, με «θητεία» σε Σκαντίτσι (2025-26) και Περούτζια (2020-25).
Προηγούμενες ομάδες:
2025-26 Σκαντίτσι (Ιταλία)
2020-25 Περούτζια (Ιταλία)
2016-17 St. John’s University (ΗΠΑ)
2015-16 Bracco Pro Patria (Ιταλία)».
