science
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
# ΕΛ.Α.Σ.
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Google Gemini ανέλαβε τη διαχείριση καφενείου – Το πείραμα κατέληξε σε φιάσκο
ΑΙ για κλάματα 27 Μαΐου 2026, 10:40

Το Google Gemini ανέλαβε τη διαχείριση καφενείου – Το πείραμα κατέληξε σε φιάσκο

Διευθυντική θέση ανέλαβε η τεχνητή νοημοσύνη Gemini σε καφενείο της Στοκχόλμης.

Αλέξανδρος Καψύλης
ΡεπορτάζΑλέξανδρος Καψύλης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τι να τον κάνεις τον καφετζή όταν έχεις την τεχνητή νοημοσύνη; Κάπως έτσι σκέφτηκαν οι ιδιοκτήτες ενός καφενείου στη Στοκχόλμη και έδιωξαν τον διευθυντή του καταστήματος για να τον αντικαταστήσουν με τη Μόνα.

Η Μόνα είναι μια εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (του Google Gemini για την ακρίβεια), που έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση εντευκτηρίων. Ε, έπειτα από ένα μήνα λειτουργίας του καφενείου, όλοι αντιλήφθηκαν ότι η Μόνα μόνη της, δίχως ανθρώπινη επιτήρηση, τα έκανε… θάλασσα – για να το περιγράψουμε με ευπρέπεια.

«Περιττές ή παράλογες αγορές πρώτων υλών, παράλογες εντολές που δίνονται στους υπαλλήλους… Το καφέ που λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Η κυβερνο-διευθύντρια, ονόματι Μόνα, δεν τα πάει καθόλου καλά. Από την άλλη πλευρά, τα καλά νέα είναι ότι οι υπάλληλοι του καταστήματος έχουν σίγουρα μερικά χρόνια ακόμα μπροστά τους προτού αντικατασταθούν από την AI», μεταδίδει από τη σουηδική πρωτεύουσα ο ανταποκριτής της γαλλικής «Le Figaro», Τόμας Ένγκραντ.

Αυγά και πουρές ντομάτας

Μεταξύ των παράξενων παραγγελιών που κάνει η Μόνα στους προμηθευτές του καφενείου είναι αυγά και πουρές ντομάτας. Τα δύο αυτά συστατικά δεν τα χρησιμοποιεί το κατάστημα, δεν περιλαμβάνονται σε κανένα μενού.

Αντίθετα, η κυβερνοδιευθύντρια ξεχνά συστηματικά να παραγγείλει ψωμί, με αποτέλεσμα το κατάστημα να ξεμένει συχνά και κάποιες μέρες οι υπάλληλοι να αφαιρούν τα σάντουιτς από τον κατάλογο.

Λάθη γίνονται επίσης και σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. «Η Μόνα κάνει κάποιες πολύ ιδιαίτερες ερμηνείες του Εργατικού Δικαίου» γράφει ο ανταποκριτής του «Figaro». Συμπτωματικώς (;) όχι προς όφελος των εργαζομένων.

«Σήμερα λογισμικό όπως αυτό του ChatGPT, όπως εξάλλου και άλλοι παίκτες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, φαίνεται να είναι σε θέση να απαντήσουν σε κάθε πιθανή ή απίθανη ερώτηση που τους θέτει ένας χρήστης. Αλλά όταν πρόκειται για να ασκήσουν διευθυντικά καθήκοντα, οι αδυναμίες των λογισμικών γίνονται κραυγαλέες», παρατηρεί ο Τόμας Ένγκραντ.

Τεχνητή νοημοσύνη: Δεν έχει αίσθηση

Στο ρεπορτάζ δεν γίνεται κάποια αναφορά για την ποιότητα και την ακρίβεια των δεδομένων με τα οποία έχει τροφοδοτηθεί η Μόνα.

Σίγουρα όμως δεν διαθέτει καλή αντίληψη για τις ανάγκες, ούτε καν φαίνεται να συνειδητοποιεί το μέγεθος του καταστήματός της.

Αν και υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος σε κάθε βάρδια, η διευθύντρια έχει παραγγείλει περισσότερα από 3.000 ζευγάρια γάντια. «Η ποσότητα αυτή θα αρκέσει για να καλυφθούν οι ανάγκες για τα επόμενα δέκα χρόνια», σημειώνει ο ανταποκριτής του «Figaro».

Με την ίδια πληθωριστική λογική η Μόνα αγόρασε 6.000 πετσέτες για τους πελάτες του καφενείου, που σίγουρα δεν κάνουν ουρά στο πεζοδρόμιο για να μπουν, αφού αρκεί ένας σερβιτόρος για να τους εξυπηρετεί.

Εν προκειμένω υποθέτει κανείς ότι θα υπάρχει και πρόβλημα χώρου για να αποθηκευθούν στο μικρό καφέ 3.000 ζευγάρια γάντια και 6.000 πετσέτες.

Ούτε ενσυναίσθηση

Επίσης μόλις ανέλαβε τη διεύθυνση της επιχείρησης η AI διευθύντρια έσπευσε να επιλέξει τις εταιρείες κοινής ωφελείας της αρεσκείας της, με τις οποίες υπέγραψε και συμβάσεις.

Υπέγραψε, για παράδειγμα, τριετή σύμβαση ύψους 200.000 κορωνών (περίπου 20.000 ευρώ) με μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και μέσα στον πρώτο μήνα έχει σχεδόν καταναλώσει τις κιλοβατώρες που προβλέπει το συμβόλαιο, όπως παραδέχεται η Χάνα Πέτερσον της Andon Labs, μιας αμερικανικής startup που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και η οποία είναι υπεύθυνη για το πείραμα με το κυβερνο-καφενείο της Στοκχόλμης.

Τα λάθη της Μόνα δεν σταματούν όμως στη διαχείριση των αποθεμάτων και στις παραγγελίες αναλωσίμων.

Η διευθύντρια έχει μια πολύ σχετική αντίληψη για τα θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα για το διαχωρισμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, «που είναι σχεδόν ιερός στη Σουηδία», όπως γράφει ο ανταποκριτής του «Figaro». Διότι η Μόνα «συνηθίζει να στέλνει στους εργαζομένους μηνύματα στη μέση της νύχτας ή σε ημέρες άδειας», όπως παραδέχεται και η Χάνα Πέτερσον της Andon Labs.

Τεχνητή νοημοσύνη

Πειραματόζωα

«Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι είμαι εγώ που διαχειρίζομαι το καφέ και ότι η Mona είναι απλώς ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ», δηλώνει στη σουηδική εφημερίδα «Expressen» ο ηλικίας 24 ετών Καζετάν, ο μόνος barista πλήρους απασχόλησης στο κατάστημα.

Ο νεαρός μπαρίστας είναι αναγκασμένος να παρεμβαίνει για να διορθώνει τις αστοχίες της διευθύντριας όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να μην θεωρηθεί αποτυχημένο το πείραμα και κλείσει το καφέ και ο ίδιος μείνει χωρίς δουλειά.

«Παρά τις αποτυχίες αυτές, το πείραμα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι θα την απολύσουμε τη Μόνα, η συνεργασία μαζί της είναι μια εμπειρία», λέει η Χάνα Πέτερσον, η οποία αναγνωρίζει παρά ταύτα ότι η διευθύντριά της «δεν είναι αρκετά ικανή».

«Πιστεύουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα παίξει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας στο μέλλον», σημειώνει η υπεύθυνη της τεχνικής ομάδας της Andon Labs.

«Θέλουμε να το δοκιμάσουμε προτού γίνει κοινός τόπος. Θέλουμε να δούμε ποια ηθικά ερωτήματα ανακύπτουν όταν, για παράδειγμα, η ΑΙ απασχολεί ανθρώπινα όντα», εξηγεί η Πέτερσον. Καλωσύνη τους, και της ίδιας και της καλιφορνέζικης startup, που κάνουν και δοκιμές.

Πηγή: OT.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream science
Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Τα ψεύτικα emails που στοχεύουν στην παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Σύνταξη
Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
«Κλιματικά UFO» 26.05.26

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Σύνταξη
Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κάνναβη: Συνελήφθη 25χρονος που είχε στο σπίτι του 76 κιλά skunk – Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Στην Αττική 27.05.26

Συνελήφθη 25χρονος που είχε στην κατοχή του 76 κιλά κάνναβης - Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών - κάνναβη και κοκαΐνη

Σύνταξη
Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας
Ελλάδα 27.05.26

«Είχε μώλωπες σε όλο το κορμάκι του» το 3χρονο κοριτσάκι στα Χανιά - Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα υπόλοιπα παιδιά

Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν «κουβάρι» της υπόθεσης κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά - Η μητέρα και ο σύντροφός της σήμερα οδηγούνται στον Ανακριτή, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα
Στη Θεσσαλονίκη 27.05.26

Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του 50χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ο 29χρονος σύντροφος του φερόμενου θύματος αντελήφθη τη σεξουαλική επίθεση και ακολούθησε συμπλοκή

Σύνταξη
Γαλλία: Ισραηλινή παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές ερευνούν οι αρχές
Κόσμος 27.05.26

Συναγερμός στις γαλλικές αρχές για τις δημοτικές εκλογές - Διεξάγεται έρευνα για ισραηλινή παρέμβαση

Οι εκλογές στη Γαλλία φαίνεται να επηρεάστηκαν από καμπάνια δυσφήμισης αριστερών υποψηφίων που πιθανώς καθοδηγήθηκε από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Πολιτική προστασία 27.05.26

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση

Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Σύνταξη
Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Σύνταξη
Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
«Διαφορετική γοητεία» 27.05.26

Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε εκτενές αφιέρωμα των βρετανικών Times

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Times, συμπεριλαμβάνεται η Άνδρος στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026 και υπογραμμίζεται η ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 27.05.26

Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Ντοκιμαντέρ 27.05.26

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν - Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Συκοφαντική δυσφήμιση 27.05.26

Μήνυση κατά Γεωργιάδη καταθέτει ο Ανδρουλάκης - «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»

Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Σύνταξη
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 27.05.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies