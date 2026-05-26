Τρίτη 26 Μαϊου 2026
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
Περιβάλλον 26 Μαΐου 2026, 08:34

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες, Δευτέρα, για τον μήνα Μάιο στη Γαλλία, ανακοίνωσε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France , η οποία προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμα πιο ζεστή.

«Αυτή την Τρίτη το απόγευμα, μέγιστες θερμοκρασίες από 33 ως 36 βαθμούς Κελσίου στους νομούς που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για ‘καύσωνα’. Σε ολόκληρη τη Γαλλία, αυτή η ημέρα προαναγγέλλεται ακόμα πιο ζεστή από εκείνη της Δευτέρας», προειδοποιεί το μετεωρολογικό ινστιτούτο.

Οκτώ νομοί της δυτικής Γαλλίας -οι Φινιστέρ, Μορμπιάν, Μάγχη, Ιλ-ε-Βιλέν, Μεν-ε-Λουάρ, Μαγιέν, Βαντέ και Λουάρ-Ατλαντίκ (Λίγηρα-Ατλαντικού)- έχουν τεθεί από τα περασμένα μεσάνυχτα σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα από τη Météo-France .

Σύμφωνα με τη Le Monde είναι η πρώτη φορά που αυτό το σύστημα συναγερμού ενεργοποιείται τόσο νωρίς μέσα στο έτος. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 32 έως 35 °C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μέγιστες τιμές 36 °C στα δυτικά, αναφέρει. Παραθέτει δηλώσεις του κλιματολόγου Κριστόφ Κασού, διευθυντή έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) στην École Normale Supérieure, ο οποίος καλεί να επιταχυνθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η προσαρμογή σε αυτό που περιγράφει ως «κλιματικά UFO».

Καύσωνας στη Γαλλία: Πρωτοφανές γεγονός κλίμακας χιλιετίας

«Αυτό το φαινόμενο είναι εντυπωσιακό λόγω της έντασής του (με θερμοκρασίες άνω των 35 °C), της πρόωρης εμφάνισής του, της διάρκειάς του (περίπου 10 ημέρες) και της περιφερειακής του έκτασης, καθώς επηρεάζει όλη τη Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα «πρωτοφανές γεγονός, κλίμακας χιλιετίας, με πιθανότητα περίπου μία στις 1.000 να συμβεί αυτή την εποχή του χρόνου, σε σύγκριση με το κλίμα της περιόδου 1979–2025. Και θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί στο προβιομηχανικό κλίμα, πριν η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλέσει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι παρόμοιο με τον «θερμικό θόλο» που έπληξε τον Καναδά τον Ιούνιο του 2021, όταν καταγράφηκε θερμοκρασία-ρεκόρ 49,6°C.

Αυτό είναι που αποκαλώ «κλιματικό UFO» ή γεγονός «μαύρου κύκνου»: ένα επεισόδιο που ξεπερνά τα συνηθισμένα στατιστικά δεδομένα και μας σοκάρει τόσο σωματικά όσο και αντιληπτικά. Αυτά τα «κλιματικά UFO» εμφανίζονται όλο και συχνότερα, και μάλιστα σε μέρη όπου δεν τα περιμένουμε. Στη Γαλλία, το κύμα καύσωνα δεν επικεντρώνεται στη Μεσόγειο, αλλά στη δυτική χώρα — οδηγώντας, για παράδειγμα, σε μια «τροπική νύχτα» στη Ρεν της βορειοδυτικής Γαλλίας, μέσα στον Μάιο», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κλιματολόγος.

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Η 90χρονηΤζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού

Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα
Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο φορέας, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει, πλέον, αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), εξέλιξη που φέρνει το έργο στην τελική φάση υλοποίησής του

NBA: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς και πέρασαν στους τελικούς μετά από 27 χρόνια (vids, pics)
NBA: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς και πέρασαν στους τελικούς μετά από 27 χρόνια (vids, pics)

Οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν με 130-93 τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Game 4 και πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά μετά το 1999, σπάζοντας παράλληλα μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ.

Νέα Ορλεάνη: Οι κάτοικοι καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση – Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη
Οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση - Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη

Η Νέα Ορλεάνη, όπου κατοικούν περίπου 360.000 άνθρωποι, βρίσκεται ήδη ως επί το πλείστον κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες και πλημμύρες.

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»
Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027 – Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η… αστάθεια στην περιοχή και οι πιθανότερες έδρες στην Ευρώπη.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύ

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

