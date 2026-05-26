Ο Τζόλης αναδείχθηκε πολυτιμότερος της χρονιάς στο βελγικό πρωτάθλημα

Ο Χρήστος Τζόλης μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Βέλγιο, είχε ακόμη μια σπουδαία διάκριση, χάρη στην καταπληκτική χρονιά που έκανε.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος και βραβεύτηκε σε χθεσινή τελετή.

Μάλιστα, ο Τζόλης, για τον οποίο ήδη υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποτελεί μεταγραφικό στόχο είχε εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος.

Ο Τζόλης είναι ο MVP του πρωταθλήματος στο Βέλγιο:

Our Jupiler Pro League Player Of The Season: 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐓𝐳𝐨𝐥𝐢𝐬. 🏆🇬🇷 pic.twitter.com/P5mzzbDgWB — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 25, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως στα παιχνίδια του βελγικού πρωταθλήματος είχε 17 γκολ και 23 ασίστ, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις είχε 22 τέρματα και 29 ασίστ.