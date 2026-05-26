Ο Πίτερς, η Αρμάνι και η περίπτωση του… Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, όμως έχει ήδη μπει στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας στον σύλλογο, με σκοπό να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερος και να διατηρήσει τα σκήπτρα του, στη Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι προχωρούν σε σημαντικές κινήσεις μεταγραφικά (Μοντέρο, ΜακΙντάιρ), όμως εκτός από αυτό έχουν ήδη στοχεύσει και στις ανανεώσεις, με τον Άλεκ Πίτερς να είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ των Πειραιωτών ήταν για πολλούς ο πραγματικός MVP στο Final Four της Euroleague, όμως το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, δεν έχει ανανεώσει και όλα έδειχναν πως έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Πίτερς φέρεται να έχει υπογράψει προσύμφωνο για 1,6 εκατ. ευρώ τον χρόνο, όμως η περίπτωση του μοιάζει κάπως με την περσινή ανανέωση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ανανέωσε μετά το φινάλε της χρονιάς και ενώ είχε συμφωνήσει κι αυτός με την Αρμάνι.

Σύμφωνα με το Meridian Sport, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο τελικός, στην Ιταλία έχει σημάνει συναγερμός για την περίπτωση του Πίτερς, καθώς η εμφάνισή του στη μεγαλύτερη σκηνή της EuroLeague έδειξε ξανά την ποιότητά του.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως αρκετοί θεωρούν ότι ο έμπειρος φόργουορντ ήταν ίσως και ο καθοριστικός παράγοντας στη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το αν οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να τον κρατήσουν. «Γι’ αυτό σήμανε συναγερμός γύρω από την Ολίμπια, γιατί αμέσως τέθηκε το ερώτημα αν ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κρατήσει τον Πίτερς, παρότι έμοιαζε ήδη βέβαιο ότι θα φύγει για την Ιταλία», αναφέρει το Meridian Sport, που τονίζει ότι η υπόθεση πάει για… ανατροπή.

Τα λόγια του Πίτερς για το μέλλον του

Ο ίδιος ο παίκτης, πάντως, δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του λίγη ώρα μετά την κατάκτηση της Euroleague, παρότι το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. «Η επόμενη σεζόν είναι το τελευταίο πράγμα που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Πάω να αγκαλιάσω και να φιλήσω την οικογένειά μου και να απολαύσω αυτό με την ομάδα μου», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε ξανά για το πού θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά, ο Πίτερς απάντησε με χαμόγελο, επιμένοντας πως όλα περνούν σε δεύτερη μοίρα μετά την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης. «Μόλις κατακτήσαμε τη EuroLeague, οπότε το πιο μακρινό πράγμα από το μυαλό μου είναι το τι θα γίνει την επόμενη σεζόν», τόνισε.