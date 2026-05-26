NBA: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς και πέρασαν στους τελικούς μετά από 27 χρόνια (vids, pics)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η εμφατική κυριαρχία των Νιου Γιορκ Νικς στα φετινά NBA Playoffs συνεχίζεται! Η ομάδα του «Μεγάλου Μήλου» διέλυσε ξανά τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αυτή τη φορά με 130-93 στον τέταρτο τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας και εξασφάλισε έτσι με «σκούπα» την πρώτη της παρουσία στους τελικούς του NBA, για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια!

Με αυτή τη νίκη, οι Νικς έφτασαν τις 11 συνεχόμενες νίκες στα φετινά ΝΒΑ Playoffs, κάτι που τα τελευταία χρόνια είχαν πετύχει μονάχα οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του 2017, όταν είχαν κατακτήσει μετέπειτα και τον τίτλο.

THE NEW YORK KNICKS ARE HEADED TO THEIR FIRST NBA FINALS SINCE 1999 🔥 The Knicks win their 11th straight game, secure their 2nd consecutive 4-0 series win, and advance to the NBA Finals for the 1st time in 27 years! They will take on the winner of Thunder/Spurs. Game 1 of the… pic.twitter.com/phzMNFOyga — NBA (@NBA) May 26, 2026

Σημειώνεται παράλληλα, ότι οι περισσότερες από αυτές τις νίκες τους στην postseason σημειώθηκαν με διψήφια διαφορά πόντων που αγγίζει τους 23,7 πόντους! Συνολικά δε και στα 14 ματς των Playoffs που έχουν παίξει, έχουν καταγράψει συνολική διαφορά +271 πόντων από τους αντιπάλους τους, δηλαδή +19,4 ανά αγώνα, κάτι που αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του NBA για ομάδα που περνάει στους τελικούς.

THE KNICKS ARE ON FIRE 🔥 Through 14 postseason games, New York has a +271 point differential (+19.4 per game). The +19.4 per game mark is the highest point differential FOR ANY TEAM heading into to the NBA Finals 🤯 https://t.co/SCROrA23kT pic.twitter.com/uafrEL2NKE — NBA (@NBA) May 26, 2026

Τα εντυπωσιακά νούμερα των Νεοϋορκέζων ωστόσο δεν σταματούν εκεί. Επιπροσθέτως, στα τρία φετινά ματς που εξασφάλισαν την πρόκριση στον επόμενο γύρο, κατέγραψαν διαφορές άνω των 30 πόντων! Στον πρώτο γύρο της Ανατολής νίκησαν 140-89 τους Ατλάντα Χοκς, στους ημιτελικούς τους Φιλαδέλφεια Σίξερς με 144-114 και τώρα τους Καβς με 130-93.

Round 1: Game 6 at ATL (+51)

Round 2: Game 4 at PHI (+30)

East Finals: Game 4 at CLE (+37) The Knicks are the first team in NBA history to have three series-clinching wins by 30+ points in a single postseason run 👏 New York is headed to the NBA Finals! https://t.co/SCROrA23kT pic.twitter.com/9SbsIlY6sO — NBA (@NBA) May 26, 2026

Τέλος, ρεκόρ σημειώθηκε και από τον προπονητή των Νικς, Μάικ Μπράουν, ο οποίος έγινε ο 15ος προπονητής μετά τη συγχώνευση NBA-ABA το 1976 που οδηγεί την ομάδα του στους NBA Finals κατά την πρώτη του σεζόν στον πάγκο της. Βεβαίως, ο ίδιος δεν είναι πρωτάρης σε αυτούς, αφού ήταν ο προπονητής που είχε οδηγήσει τους Καβαλίερς του Λεμπρόν Τζέιμς στους τελικούς του 2007.

NEW YORK STAND UP 🔥 THE KNICKS ARE BACK IN THE NBA FINALS FOR THE FIRST TIME SINCE ’99 ‼️ pic.twitter.com/tSL95djozl — ESPN (@espn) May 26, 2026

«Μιλώντας» για τελικούς, αυτή θα είναι η τρίτη παρουσία των Νικς σε αυτούς. Την τελευταία φορά, το 1999, είχαν ηττηθεί με 4-1 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς του Ντάνκαν και του Πόποβιτς, το 1994 είχαν χάσει από τους Ρόκετς του Ακίμ Ολάζουον και του Ρούντι Τομγιάνοβιτς, ενώ το 1973, στην πρώτη τους παρουσία, είχαν νικήσει 4-1 τους Λέικερς του Τζέρι Γουέστ και του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Τα highlights του αγώνα

Για τους νικητές, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κατέγραψε 19 πόντους και 14 ριμπάουντ, με τον Ο Τζι Ανουνόμπι να προσθέτει 17 πόντους. Ο Τζέιλεν Μπράουν έβαλε 15 και αναδείχθηκε MVP της σειράς, έχοντας κατά μέσο όρο 25,5 πόντους και 7,8 ασίστ.

Στους τελικούς του NBA, οι Νικς θα αντιμετωπίσουν είτε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είτε τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με την τρομερή σειρά των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας να είναι ισόπαλη στο 2-2.