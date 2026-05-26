Ο Αλ. Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του στο Θησείο για τη «μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας»
Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».
Αποκαλυπτήρια για το νέο πολιτικό φορέα που θα ηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Στη δημοσιότητα η ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα, το λογότυπο και οι βασικές πολιτικές αρχές του κόμματος.
Με δύναμη πυρός τους δεκάδες εθελοντές, υπό τους ήχους του μουσικού θέματος που έχει δημιουργήσει ειδικά για την συγκεκριμένη βραδιά ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης και την προβολή ενός βίντεο, που οι γνωρίζοντες λένε ότι θα εκπλήξει, βάζει πλώρη και χαράζει τη διαδρομή: «από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία».
Απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες σε μία δημοκρατική πανστρατιά και οραματίζεται τη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας.
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό από το in όλα όσα συμβαίνουν στο Θησείο:
