Ιστορίες: Το νέο τεύχος έρχεται αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Το Σάββατο 30 Μαΐου τα ΝΕΑ κυκλοφορούν μαζί με τις Ιστορέις και ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το περιοδικό Ιστορίες κυκλοφορεί με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο με ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης και τη διαχρονική κληρονομιά του βυζαντινού πολιτισμού.
Με αφορμή τη συμπλήρωση αιώνων από την 29η Μαΐου 1453, μία από τις πλέον καθοριστικές ημερομηνίες της παγκόσμιας ιστορίας, το νέο τεύχος φωτίζει το γεγονός της Άλωσης όχι μόνο ως το τέλος μιας αυτοκρατορίας, αλλά και ως αφετηρία ιστορικών εξελίξεων που διαμόρφωσαν τη Δύση και την Ανατολή. Μέσα από αναλύσεις και πρωτότυπα κείμενα ειδικών, οι «ΙΣΤΟΡΙΕΣ» εξερευνούν τις πολιτικές, πολιτισμικές και συμβολικές διαστάσεις της πτώσης της Πόλης, αλλά και τη διαχρονική παρουσία της Αγίας Σοφίας στη συλλογική μνήμη και την ιστορία.
Το αφιέρωμα επεκτείνεται στον ευρύτερο κόσμο του Βυζαντίου, αναδεικνύοντας άγνωστες και συναρπαστικές πτυχές του πολιτισμού του. Ιστορικοί και ερευνητές παρακολουθούν τη διαδρομή βυζαντινών εικόνων από την ενετοκρατούμενη Κρήτη έως τη Βενετία, αποκαλύπτοντας τις πολιτιστικές ανταλλαγές που σφράγισαν τη Μεσόγειο. Παράλληλα, παρουσιάζονται η ιδιαίτερη τέχνη του βυζαντινού μυθιστορήματος, οι σύγχρονες προσλήψεις του Βυζαντίου στην τέχνη και την ποπ κουλτούρα, καθώς και τα σημαντικά ευρήματα από την ανασκαφή στο Αμόριο της Μικράς Ασίας — μια πόλη με κομβικό ρόλο στους Βυζαντινοπερσικούς και Βυζαντινοαραβικούς πολέμους από τον 7ο έως τον 9ο αιώνα μ.Χ.
Ένα συλλεκτικό τεύχος που προσεγγίζει το Βυζάντιο πέρα από στερεότυπα και ιστορικές κοινοτοπίες, αναδεικνύοντας τη ζωντανή επίδρασή του στην ιστορία, την τέχνη και τον σύγχρονο πολιτισμό.
