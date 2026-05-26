Τρίτη 26 Μαϊου 2026
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Σώματα της μόδας: Η συμπερίληψη αυξήθηκε αλλά τα πρότυπα ομορφιάς έμειναν ίδια
Επιστήμες 26 Μαΐου 2026, 18:12

Η βιομηχανία μόδας χρησιμοποιεί σήμερα περισσότερα plus size μοντέλα, όμως ο τυπικός σωματότυπος παραμένει σταθερά αδύνατος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Από τις αρχές του 21ου αιώνα, η μόδα και τα μέσα ενημέρωσης έχουν αγκαλιάσει τη διαφορετικότητα, όμως, παρά τις επιφανειακές αλλαγές, τα πρότυπα της βιομηχανίας για τη γυναικεία ομορφιά παραμένουν ουσιαστικά απαράλλαχτα, διαπιστώνει νέα μελέτη.

Ανάλυση εκατοντάδων χιλιάδων φωτογραφιών μόδας δείχνει ότι, ενώ η συμπερίληψη διεύρυνε την εκπροσώπηση διαφορετικών σωματότυπων, το τυπικό σώμα μιας γυναίκας μοντέλου παραμένει σταθερό από το 2000 μέχρι σήμερα.

Η μελέτη, με τίτλο Πολιτισμική εξέλιξη των προτύπων ομορφιάς, δημοσιεύεται στην έγκριτη ηλεκτρονική επιθεώρηση PNAS. Η διεθνής ερευνητική ομάδα εξέτασε 793.000 φωτογραφίες του διαστήματος 2000-24, οι οποίες προήλθαν από επιδείξεις μόδας, διαφημίσεις, εξώφυλλα περιοδικών και εντιτόριαλ μόδας.

Χρησιμοποιώντας συστήματα μηχανικής όρασης, ανάλυση δικτύων και κλινικά πληθυσμιακά δεδομένα, οι ερευνητές παρακολούθησαν πώς το σωματικό μέγεθος των μοντέλων, και κυρίως των γυναικών, εξελίχθηκε με τον χρόνο.

«Επομένως, αυτό που η βιομηχανία της μόδας αποκαλεί “μεγάλα μεγέθη” αντιστοιχεί περισσότερο στη μέση Αμερικανίδα»

Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η εικονογραφία της μόδας περιλαμβάνει πλέον ένα μεγαλύτερο εύρος σωματότυπων, ωστόσο αυτό δεν αλλάζει την τυπική εικόνα. Η διαφορετικότητα έχει αυξηθεί λόγω της συμπερίληψης ενός μικρού αριθμού μοντέλων με ακραία χαρακτηριστικά, όχι λόγω αλλαγών στις νόρμες, λένε οι ερευνητές.

«Κατά μέσο όρο, τίποτα δεν έχει συμβεί. Τα πάντα παραμένουν εξαιρετικά σταθερά» σχολίασε ο Λουί Μπουσερί του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Όταν στη εξετάζουμε τη μεταβολή στη διακύμανση, διαπιστώνουμε το αναμενόμενο: η ποικιλότητα στο μέγεθος του σώματος έχει αυξηθεί. Όταν όμως εξετάζουμε πώς κατανέμεται αυτή η διακύμανση, βλέπουμε ότι το μέσο παραμένει σταθερό. Επομένως, η αλλαγή συμβαίνει στις ακραίες τιμές» εξήγησε.

Για να συγκρίνουν τα ιδεώδη της μόδας με τον πραγματικό κόσμο, οι ερευνητές συνέκριναν τις αναλογίες αμερικανίδων μοντέλων  με πληθυσμιακά δεδομένα από τη μεγάλη έρευνα υγείας NHANES στις ΗΠΑ. Οι διαφορές ήταν εντυπωσιακές.

Κατά μέσο όρο, τα «plus size» μοντέλα διαπιστώθηκε πως έχουν σωματότυπο κοντά στη μέση Αμερικανίδα

«Όταν συγκρίνουμε τα μοντέλα στις ΗΠΑ με τον γενικό πληθυσμό της χώρας, δεν υπάρχει σχεδόν καμία επικάλυψη μεταξύ των δύο. Κι αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, βλέπει ότι ακόμη και τα μοντέλα plus size παραμένουν κάτω από το μέσο σωματικό μέγεθος στις ΗΠΑ» δήλωσε ο Μπουσερί.

«Επομένως, αυτό που η βιομηχανία της μόδας αποκαλεί “μεγάλα μεγέθη” αντιστοιχεί περισσότερο στη μέση Αμερικανίδα» είπε.

Και όπως επισημαίνει η μελέτη, η έκθεση του κοινού σε συγκεκριμένα πρότυπα εμφάνισης έχει συνδεθεί επανειλημμένα σε μετα-αναλύσεις με δυσαρέσκεια για το σώμα, διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές και ψυχολογική δυσφορία.

Η μελέτη εξετάζει επίσης πώς διασταυρώνονται διαφορετικές διαστάσεις της ποικιλομορφίας. Όπως προκύπτει, η εθνοτική εκπροσώπηση στις εικόνες μόδας έχει αλλάξει σημαντικά κατά την ίδια περίοδο των 25 ετών. Σύμφωνα με την ανάλυση, το ποσοστό των μοντέλων που καταγράφονται ως μη λευκά αυξήθηκε από περίπου 13% το 2011 σε περισσότερο από 40% τα τελευταία χρόνια.

H ανάλυση χώρισε αναγκαστικά τα μοντέλα σε λευκά και μη λευκά, καθώς αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να αναλυθεί το σύνολο δεδομένων, διευκρίνισε η ερευνητική ομάδα.

Η ανάλυση έδειξε ότι τα μοντέλο plus size είναι 4,5 φορές πιο πιθανό να μην ανήκουν στη λευκή φυλή, κάτι που σημαίνει ότι πολλαπλά χαρακτηριστικά διαφορετικότητας συγκεντρώνονται στα ίδια μοντέλα αντί να κατανέμονται ευρέως.

Αυτό σημαίνει ότι «το βάρος της εκπροσώπησης της ποικιλομορφίας πέφτει συχνά σε μια σχετικά μικρή ομάδα μη λευκών μοντέλων» είπε ο Μπουσερί.

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι οι διασημότερες μάρκες ρούχων χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τπιο αδύνατα μοντέλα και περισσότερα μοντέλα plus size σε σχέση με λιγότερο προβεβλημένες μάρκες.

Ακόμα, οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση ρυθμιστικών μέτρων στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα εξέτασαν τον ελάχιστο δείκτη σωματικής μάζας που επιβλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με το ηπιότερο σύστημα που εφαρμόζει η Γαλλία, το οποίο βασίζεται σε ιατρικές βεβαιώσεις που αποκλείουν την ανορεξία.

«Στο Μιλάνο, όπου υπήρχε ένα αυστηρό αριθμητικό όριο, παρατηρείται σαφής μείωση των υπερβολικά αδύνατων μοντέλων μετά την εισαγωγή του κανονισμού. Στη Γαλλία, ωστόσο, όπου ο κανονισμός ήταν πολύ πιο ήπιος και βασιζόταν σε ιατρική πιστοποίηση, δεν βλέπουμε την ίδια επίδρασης. Είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην ισχυριστούμε ότι υπάρχει σχέση αιτίου-αποτελέσματος εδώ, όμως περιγραφικά η διαφορά ανάμεσα σε ένα αυστηρό όριο και ένα ευέλικτο σύστημα είναι αρκετά εντυπωσιακή» σχολίασε ο Μπουσερί.

Αν και το στατιστικό δείγμα για τους άνδρες μοντέλα ήταν μικρότερο, η ανάλυση έδειξε ότι σε αυτή την περίπτωση η εικονογραφία της μόδας παραμένει ακόμα πιο πιστή στα παραδοσιακά ιδεώδη δεν γίνεται καν πιο συμπεριληπτική όπως συμβαίνει με τις γυναίκες.

Μια οπτική αναπαράσταση των δεδομένων της μελέτης είναι διαθέσιμη εδώ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «5 στα 5» με βοήθειες από Allwyn και Metlen

Πώς θα καταλάβω ότι η ψυχοθεραπεία αποδίδει;

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Τρομάζουν οι αριθμοί 22.05.26

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
GLP-1 14.05.26

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Νατάσα Σινιώρη
Ο Αλ. Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του στο Θησείο για τη «μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας»
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Ο Τύπος γράφει 26.05.26

Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άλλος κυνηγός επικηρυγμένων 26.05.26

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρέτησαν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η κηδεία Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS – Δείτε φωτογραφίες.

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 26.05.26

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

