Τζόκοβιτς για την κατάκτηση της Euroleague: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό της Euroleague και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Πολλοί σταρ από διάφορους χώρους έχουν δώσει τα συγχαρητήρια τους στους «ερυθρόλευκους», με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να είναι ένας από αυτούς.

Ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας βρέθηκε αρκετές φορές στο ΣΕΦ, αφού τον συνδέουν στενοί δεσμοί με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τζόκοβιτς έδωσε τα συγχαρητήρια του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, Τονίζοντας μάλιστα πως οι Πειραιώτες ήταν οι καλύτεροι, αλλά και ότι έγινε το αναμενόμενο καθώς αποτέλεσαν το μεγάλο φαβορί

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζόκοβιτς:

«Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά. Πραγματικά είναι οι καλύτεροι. Ήταν κυρίαρχοι όλη τη σεζόν και άξιζαν τον τίτλο στην Αθήνα…Νομίζω πως θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο θέαμα αν είχε προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να το παρακολουθήσει κανείς. Ο τίτλος του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενος, ήταν το μεγάλο φαβορί», ανέφερε.