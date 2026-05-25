Τζόκοβιτς για την κατάκτηση της Euroleague: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»
Ο Τζόκοβιτς έδωσε και αυτός τα συγχαρητήρια του στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague.
- Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη
- Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία - Ένας νεκρός, 10 άτομα στο νοσοκομείο
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
- Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό της Euroleague και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Πολλοί σταρ από διάφορους χώρους έχουν δώσει τα συγχαρητήρια τους στους «ερυθρόλευκους», με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να είναι ένας από αυτούς.
Ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας βρέθηκε αρκετές φορές στο ΣΕΦ, αφού τον συνδέουν στενοί δεσμοί με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Τζόκοβιτς έδωσε τα συγχαρητήρια του στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, Τονίζοντας μάλιστα πως οι Πειραιώτες ήταν οι καλύτεροι, αλλά και ότι έγινε το αναμενόμενο καθώς αποτέλεσαν το μεγάλο φαβορί
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζόκοβιτς:
«Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά. Πραγματικά είναι οι καλύτεροι. Ήταν κυρίαρχοι όλη τη σεζόν και άξιζαν τον τίτλο στην Αθήνα…Νομίζω πως θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο θέαμα αν είχε προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να το παρακολουθήσει κανείς. Ο τίτλος του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενος, ήταν το μεγάλο φαβορί», ανέφερε.
- Τζόκοβιτς για την κατάκτηση της Euroleague: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»
- «Ο Νίκολιτς και ο Λουτσέσκου υποψήφιοι για τον πάγκο της Μπεσίκτας»
- Τελεσίγραφο της Βαλένθια σε Μοντέρο για νέο συμβόλαιο: «Πρέπει να αποφασίσει μέχρι τέλος Μαΐου…»
- Ο Μέσι έφυγε με ενοχλήσεις από το τελευταίο ματς της Ίντερ Μαϊάμι – Αγωνία για το Μουντιάλ (pic, vid)
- Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
- Αυτή είναι η ασθένεια που έπασχε ο Παρασκευάς Άντζας – Τι είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα (ALS)
- Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα (pic)
- Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Παρασκευάς Άντζας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις