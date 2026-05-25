Ο Μπαρτζώκας εμφανίστηκε στο πάρτι για το ευρωπαϊκό με την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού (pics)

Το’ πε και το’ κανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ολοκλήρωσε με συνοπτικές διαδικασίες την συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση της Euroleague και πήγε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να πανηγυρίσουν με τον κόσμο την κατάκτηση του τροπαίου.

«Επιτρέψτε μου να μην περάσω πολύ χρόνο εδώ, γιατί όλη η ομάδα περιμένει να γιορτάσουμε με τον κόσμο μας στον Πειραιά», είπε ο Έλληνας τεχνικός, συμπλήρωσε λίγες κουβέντες ακόμα, με σημαντικότερη την αφιέρωση στην Κανέλλα Χρυσονίδου και εμφανίστηκε μετά από λίγη ώρα στο Δημοτικό Θέατρο.

Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε είναι το τι φόραγε ο κόουτς Μπαρτζώκας, που επέλεξε την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, που δημιουργήθηκε την περσινή σεζόν και φορέθηκε από το ποδοσφαιρικό τμήμα.

