Διοικητής νοσοκομείου Ιωαννίνων: «Αναμένουμε την ανταπόκριση του οργανισμού του Μάριου Οικονόμου» (vid)
Όπως εξήγησε ο διοικητής το Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμεζής, η κατάσταση του Μάριου Οικονόμο παραμένει κρίσιμη και πως οι γιατροί αναμένουν την ανταπόκριση του οργανισμού του, εκφράζοντας την ελπίδα.
Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμεζής, χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα κρίσιμη την κατάσταση της υγείας του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Μάριου Οικονόμου, ο οποίος από το Σάββατο (23/5) νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα.
Όπως ανέφερε, ο ποδοσφαιριστής διανύει τη δεύτερη μέρα του μετά τη χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη γύρω από την υγεία του.
Παράλληλα, ο Οικονόμου υποβλήθηκε σε νέα αξονική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας εξετάζονται από το ιατρικό προσωπικό.
Ο κ. Δερδεμεζής, μιλώντας στο ERTNews, εξήγησε ότι βασική προτεραιότητα των θεραπόντων γιατρών είναι η εξέλιξη του οιδήματος στον εγκέφαλο μετά τη νευροχειρουργική επέμβαση. Επισήμανε δε ότι ακολουθείται πλήρως το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο.
«Όταν ένας ασθενής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, η κατάστασή του είναι εξ ορισμού δύσκολη», εξήγησε χαρακτηριστικά.
Όσο για τη διαχείριση του περιστατικού, τόνισε πως ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε, πριν διακομιστεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο διαθέτει νευροχειρουργική κλινική.
Πάντα σύμφωνα με τον διοικητή, η άμεση παρέμβαση των γιατρών στο νοσοκομείο Χατζηκώστα συνέβαλε σημαντικά στη μετέπειτα πορεία του ασθενούς, ενώ πλέον οι γιατροί αναμένουν την ανταπόκριση του οργανισμού του, εκφράζοντας την ελπίδα τους για κάποια θετική εξέλιξη.
