Τα μηνύματα της νέας παρέμβασης του Κώστα Καραμανλή την Τρίτη

Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά το Συνέδριο της ΝΔ -στο οποίο έστειλε ηχηρό μήνυμα δια της απουσίας του- ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, με τίτλο «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη- Το Δίκαιο της Ισχύος», που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στις 19:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σε μια εποχή όπου το Δίκαιο της Ισχύος επιχειρεί να εξοβελίσει το Διεθνές Δίκαιο, ο κ. Καραμανλής αναμένεται στην ομιλία του, όπως πληροφορείται το in, να εστιάσει στα γεωπολιτικά ζητήματα και το πέρασμα από τον διπολισμό στην πολυπολικότητα, καθώς επίσης στα αχαρτογράφητα διεθνή νερά, την υποβάθμιση του Διεθνούς Δικαίου, την περιθωριοποίηση της Ευρώπης και τον αναθεωρητισμό.

Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται ακόμα να έχει αναφορές στα γεγονότα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μηνύματα για ελληντοτουρκικά

Ο Κ. Καραμανλής ασφαλώς αναμένεται να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά και στο ζήτημα του τουρκικού νομοσχεδίου για τις θαλάσσιες ζώνες και τη «Γαλάζια Πατρίδα», με το οποίο η Άγκυρα ετοιμάζεται να ταράξει τα «ήρεμα νερά».

Ως εκ τούτου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει εκ νέου τα δικά του μηνύματα προς το μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Δεδομένου και του πλαισίου της εκδήλωσης στην οποία πραγματοποιείται, η ομιλία του κ. Καραμανλή θα έχει φυσικά στο επίκεντρο τα γεωπολιτικά ζητήματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο με δεδομένο ότι πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται και οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στα εσωτερικά ζητήματα, μένει να δούμε αν η ομιλία αυτή θα περιλαμβάνει και κάποια νύξη ή αναφορά και στα θέματα αυτά, σε μια συγκυρία που στην εσωτερική επικαιρότητα κυριαρχεί το ζήτημα της κρίσης των θεσμών και οι μεθοδεύσεις και οι θεσμικές ακροβασίες του Μαξίμου στη Βουλή, προκειμένου να μπλοκάρει την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στους ομιλητές της εκδήλωσης είναι και ο Ευάγγελος Καλπαδάκης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ και πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα.