newspaper
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 10:25
Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα μηνύματα της νέας παρέμβασης του Κώστα Καραμανλή την Τρίτη
Παρασκήνιο 25 Μαΐου 2026, 10:00

Τα μηνύματα της νέας παρέμβασης του Κώστα Καραμανλή την Τρίτη

Τι θα πει την Τρίτη ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά το Συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά το Συνέδριο της ΝΔ -στο οποίο έστειλε ηχηρό μήνυμα δια της απουσίας του- ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, με τίτλο «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη- Το Δίκαιο της Ισχύος», που θα πραγματοποιηθεί  την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στις 19:00  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σε μια εποχή όπου το Δίκαιο της Ισχύος επιχειρεί να εξοβελίσει το Διεθνές Δίκαιο, ο κ. Καραμανλής αναμένεται στην ομιλία του, όπως πληροφορείται το in, να εστιάσει στα γεωπολιτικά ζητήματα και το πέρασμα από τον διπολισμό στην πολυπολικότητα, καθώς επίσης στα αχαρτογράφητα διεθνή νερά, την υποβάθμιση του Διεθνούς Δικαίου, την περιθωριοποίηση της Ευρώπης και τον αναθεωρητισμό.

Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται ακόμα να έχει αναφορές στα γεγονότα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μηνύματα για ελληντοτουρκικά

Ο Κ. Καραμανλής ασφαλώς αναμένεται να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά και στο ζήτημα του τουρκικού νομοσχεδίου για τις θαλάσσιες ζώνες και τη «Γαλάζια Πατρίδα», με το οποίο η Άγκυρα ετοιμάζεται να ταράξει τα «ήρεμα νερά».

Ως εκ τούτου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει εκ νέου τα δικά του μηνύματα προς το μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Δεδομένου και του πλαισίου της εκδήλωσης στην οποία πραγματοποιείται, η ομιλία του κ. Καραμανλή θα έχει φυσικά στο επίκεντρο τα γεωπολιτικά ζητήματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο με δεδομένο ότι πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται και οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στα εσωτερικά ζητήματα, μένει να δούμε αν η ομιλία αυτή θα περιλαμβάνει και κάποια νύξη ή αναφορά και στα θέματα αυτά, σε μια συγκυρία που στην εσωτερική επικαιρότητα κυριαρχεί το ζήτημα της κρίσης των θεσμών και οι μεθοδεύσεις και οι θεσμικές ακροβασίες του Μαξίμου στη Βουλή, προκειμένου να μπλοκάρει την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στους ομιλητές της εκδήλωσης είναι και ο Ευάγγελος Καλπαδάκης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ και πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Business
Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19.05.26

Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύνταξη
«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Σύνταξη
Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Έπος 18.05.26

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Παρασκήνιο 18.05.26

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Σύνταξη
«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Παρασκήνιο 15.05.26

«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους

«Θράσος είναι το θάρρος γι’ αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς» είπε ο Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος (Δημητριάδης) ο ανιψιός και στο Συνέδριο της ΝΔ, το πλήρωσε ακριβά. Οι κλακαδόροι ταϊσμένοι και ποτισμένοι πλουσιοπάροχα, ήταν εκεί, αλλά το σχόλιο «τι κάνει εδώ ο κοριός;» των πικραμένων μάλλον τους επισκίασε

Ειδικός Συνεργάτης
Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Υπέρλαμπρη 12.05.26

Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Σύνταξη
Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…
Πολιτική 12.05.26

Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα «Real News» έχασε την ψυχραιμία και άρχισε να ωρύεται όπως αποκαλύπτει η στήλη Μικροπολιτικός της εφημερίδας τα ΝΕΑ

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Παρασκήνιο 30.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων

Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Μουσική, μόδα 25.05.26

Πολλά τα μηδενικά στο box office - Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια, ακολουθεί το «Devil Wears Prada 2»

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Αχαρνές: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες
Στις Αχαρνές 25.05.26

Στιγμές τρόμου για οδηγό ταξί - Έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες

Οι τρεις δράστες μπήκαν στο ταξί σαν κανονικοί επιβάτες, όμως λίγα λεπτά αργότερα απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή

Σύνταξη
Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Ε’)
Literature 25.05.26

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Ε’)

Το 403 π.Χ. παρουσιάστηκε στο δικαστήριο της Ηλιαίας ο ίδιος ο Λυσίας, προκειμένου να εκφωνήσει το λόγο του «Κατά Ερατοσθένους», με τον οποίον έμελλε να καθιερωθεί ως λογογράφος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αυστρία: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με αλεξίπτωτο πλαγιάς στον αέρα – Δείτε Βίντεο
Παραλίγο τραγωδία 25.05.26

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αεροσκάφος συγκρούεται στον αέρα με αλεξίπτωτο πλαγιάς - «Δεν πιστεύω ότι ζω»

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Zell am See στην Αυστρία - Το μονοκινητήριο αεροσκάφος συγκρούστηκε με το αλεξίπτωτο στον αέρα

Σύνταξη
Γαλλία: «Μαζικό» σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών – Σχολικό προσωπικό ερευνάται για βία και σεξουαλική επίθεση
Κόσμος 25.05.26

«Μαζικό» σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών - Σχολικό προσωπικό ερευνάται για βία και σεξουαλική επίθεση

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από σχολικούς επιθεωρητές

Σύνταξη
Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
On Field 25.05.26

Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
A new hope? 25.05.26

Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων αλλά στη Disney δεν πανηγυρίζουν

Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again
English edition 25.05.26

Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again

Olympiacos B.C. are champions of Europe once again, defeating Real Madrid Baloncesto 92-85 in a dramatic EuroLeague final to capture their fourth continental title.

Σύνταξη
Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο Δημόσιο

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Editorial 25.05.26

Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
Cookies