Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου, μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το απόγευμα του Σαββάτου στα Ιωάννινα και πιο συγκεκριμένα στην οδό Μακρυγιάννη, που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής λίγο πριν τις 20:00 εξήλθε από το χειρουργείο, μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τον , με την Ένωση να επιβεβαιώνει με επίσημη ενημέρωσή της τη δυσάρεστη είδηση του τροχαίου και να επισημαίνει ότι βρίσκεται δίπλα στον Μάριο Οικονόμου και την οικογένειά του.

Πως έγινε το τροχαίο

Το δίκυκλο που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μακρυγιάννη.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο Μάριος Οικονόμου να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τον 33χρονο να μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από το ασθενοφόρο που έφτασε άμεσα στο σημείο.

Ο δρόμος που έγινε η σύγκρουση χαρακτηρίζεται από κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς ως πολύ επικίνδυνος και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία περιστατικά. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ζητήσει επανειλημμένα παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αλλά δεν έχουν εισακουστεί από τους αρμόδιους φορείς.

Εικόνες – σοκ από το σημείο του τροχαίου

Ο Μάριος Οικονόμου έχει γεννηθεί στα Ιωάννινα, ενώ είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024, όταν αποχώρησε από τον Παναιτωλικό. Εκτός από την ΑΕΚ και την ομάδα του Αγρινίου, έχει αγωνιστεί επίσης σε Μπολόνια, Κοπεγχάγη, ΠΑΣ Γιάννινα, ΣΠΑΛ, Μπάρι και Κάλιαρι, ενώ ήταν έξι φορές διεθνής την Εθνική Ελλάδας.