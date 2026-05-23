Γκουαρντιόλα: «Ένα πράγμα μετανιώνω από την πορεία μου στη Μάντσεστερ Σίτι» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, είναι έτοιμος να αναζητήσει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, καθώς ανακοίνωσε ότι μετά το τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Αγγλία.

Λίγο πριν το… μεγάλο αντίο απέναντι στην Άστον Βίλα την Κυριακή (26/5), ο Καταλανός έκανε έναν προσωπικό απολογισμό και στάθηκε σε μία απόφαση που είχε πάρει στην αρχή της θητείας του και όπως ανέφερε τον βαραίνει ακόμα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Sky Sports ο Γκουαρντιόλα είπε πως σε μία τόσο μεγάλη διαδρομή είναι αδύνατον να μην κάνεις λάθη, αλλά μία περίπτωση θα μπορούσε να την έχει διαχειριστεί καλύτερα.

Ο λόγος για την περίπτωση του Τζο Χαρτ. Ο Πεπ, ερχόμενος στη Σίτι θέλησε να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού στην ομάδα και ένα από τα «θύματα» ήταν και ο Άγγλος τερματοφύλακας. Παρότι ήταν από τους ηγέτες της ομάδας, δεν του έδωσε πότε την ευκαιρία να παίξει και ζήτησε να αποκτηθεί κάποιος που να παίζει… με τα πόδια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γκουαρντιόλα:

«Υπάρχουν αποφάσεις που μετανιώνεις. Δεν έδωσα στον Τζο Χαρτ την ευκαιρία να παίξει υπό τις οδηγίες μου, να αποδείξει τι μπορεί να κάνει, πόσο καλός τερματοφύλακας ήταν. Και έπρεπε να το κάνω, με όλον τον σεβασμό στον Κλαούντιο Μπράβο, μερικές φορές πρέπει να πάρω αποφάσεις και δεν είμαι πάντα δίκαιος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χαρτ αποχώρησε ουσιαστικά από τα πλάνα της ομάδας το 2016, με τον παλαίμαχο πλέον τερματοφύλακα να παραχωρείται κατά σειρά με δανεισμό σε Τορίνο και Γουέστ Χαμ, πριν αποχωρήσει εντέλει το 2018 για την Μπέρνλι. Με τον Πεπ στον πάγκο, είχε μετρήσει μία μόλις συμμετοχή, έχοντας έως τότε 347 με τους Πολίτες…