Υποκλοπές: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας συγκάλυψης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η άρνηση της κυβέρνησης να διευκολύνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας, έχει κάνει πολλούς να μιλούν για ένα ακόμα επεισόδιο στο χρονικό μιας προαναγγελθείσας συγκάλυψης.

26 Φεβρουαρίου 2026, Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδικάζει τους Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο για το σκάνδαλο των υποκλοπών και ζητά την επανεξέταση του αδικήματος της κατασκοπείας.

Η κυβέρνηση ξεδιπλώνει την πρώτη γραμμή άμυνας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνει ότι η δικαστική απόφαση αφορά σε τέσσερις κατηγορούμενους ιδιώτες και η «γαλάζια» παράταξη αρχίζει το αφήγημα περί «ιδιωτών» αγνοώντας τις ευθύνες πολιτικών προσώπων και, μάλιστα, μέσα στο Μαξίμου.

12 και 24 Μαρτίου 2026, «MEGA Stories»

Οι καταδίκες ανοίγουν το «κουτί της Πανδώρας» και ο ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, περνάει στην αντεπίθεση.

Την πρώτη φορά δηλώνοντας δημόσια πως πουλάει το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου και, στη συνέχεια, απειλώντας δημόσια τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποκαλώντας τον «Νίξον».

27 Απριλίου 2026, Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Οι απειλές Ντίλιαν λειτουργούν για πολλούς ως επιταχυντής της συγκάλυψης.

Ο Άρειος Πάγος και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αρχειοθετούν την υπόθεση και προκαλούν οργή.

Το εντυπωσιακό είναι πως η αρχειοθέτηση έγινε τρεις ημέρες αφότου ο Ζαχαρίας Κεσσές ενημέρωσε τον Άρειο Πάγο ότι έχει νέα στοιχεία που τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας.

24 Απριλίου 2026, Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Το εντυπωσιακό είναι πως η αρχειοθέτηση έγινε τρεις ημέρες αφότου ο Ζαχαρίας Κεσσές ενημέρωσε τον Άρειο Πάγο ότι έχει νέα στοιχεία που τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας.

10 Μαΐου 2026

Το έδαφος έχει στρωθεί και ο Γρηγόρης Δημητριάδης κάνει την επανεμφάνισή του, όχι για να απολογηθεί αλλά για να επιτεθεί στον πλημμελειοδίκη και να δικαιώσει τον Άρειο Πάγο.

20 Μαΐου 2026, Βουλή

Και ενώ ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, που έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις ως εισαγγελέας της ΕΥΠ, θα μπορούσε να διαφωτίσει τη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αρνήθηκε να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

22 Μαΐου 2026, Βουλή

Η αυλαία της συγκάλυψης έπεσε την Παρασκευή στη Βουλή, με την κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, ουσιαστικά, δηλαδή, να την μπλοκάρει.

Και κάπως έτσι, η κυβέρνηση επιχειρεί εκ νέου να κλείσει την υπόθεση. Με καταδίκες, αρχειοθετήσεις, πολιτικές συγκρούσεις και πρόσωπα που δεν έδωσαν ποτέ ουσιαστικές απαντήσεις.