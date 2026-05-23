Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

Για διαστρέβλωση και απόπειρα να παρουσιαστούν θέσεις «μεμονωμένων υποστηρικτών» ως θέσεις του κόμματός της, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν δηλώσεις της Μαρίας Νεγρεπόντη Δελιβάνη, η οποία είπε ότι το νέο κόμμα δεν έχει ακόμη συγκροτημένο οικονομικό πρόγραμμα, ζήτησε «να μην αντιμετωπίζουμε τη δραχμή σαν μπαμπούλα», ενώ τάχθηκε υπέρ της φορολόγησης 55% με 60% σε πολύ υψηλά εισοδήματα, όπως 250.000 με 300.000 το χρόνο.

«Παρακαλούμε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στα υποκινούμενα από πανικόβλητους για ό,τι έρχεται δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», τονίζει η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της, προσθέτοντας πως «αυτό βέβαια το κάνουν ακριβώς επειδή δεν μπορούν να αντικρούουν το σαφές και στέρεο περιεχόμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης».

Τι αναφέρει αναλυτικά η Μαρία Καρυστιανού:

Οι βασικές αρχές και οι στόχοι τού υπό ίδρυση Κινήματός μας «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ» περιλαμβάνονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη, την οποία η επικεφαλής του Κινήματος παρουσίασε χθες στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ της Θεσσαλονίκης και είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα μας: https://xekiname.gr/ όπου και θα αναρτώνται οι μόνες θέσεις που εκφράζουν το Κίνημά μας.

Στην ίδια βάση, στελέχη του κινήματος μας είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους.

Γι’ αυτό παρακαλούμε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στα υποκινούμενα από πανικόβλητους για ό,τι έρχεται δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος. Και αυτό βέβαια το κάνουν ακριβώς επειδή δεν μπορούν να αντικρούουν το σαφές και στέρεο περιεχόμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης.

Συνεπώς για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου και θα αναρτηθούν και οι επίσημες θέσεις, τις οποίες επεξεργάζονται με επιτυχή αποτελέσματα οι άρτια οργανωμένες ομάδες μας, οι οποίες αποτελούνται από επιστήμονες και ειδικούς με εξαιρετική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία ανά αντικείμενο ενδιαφέροντος (οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία, εξωτερική πολιτική – άμυνα, υγεία κ.ο.κ.).

Γρατσία: Ο πόλεμος που έχει υποστεί η κ. Καρυστιανού είναι ανελέητος

Την ίδια στιγμή, η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, μιλώντας στο «Χαμογέλα και Πάλι!» του MEGA, υποστήριξε ότι η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έχει υποστεί «ανελέητο πόλεμο», ενώ και εκείνη τόνισε πως «υπάρχει προσπάθεια διαστρέβλωσης των λεγομένων υποστηρικτών του κινήματος».

Η Μαρία Γρατσία σχολιάζοντας την απουσία συγγενών των θυμάτων των Τεμπών από την εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος, είπε πως «υπάρχουν γονείς οι οποίοι υπέγραψαν ως ιδρυτικά μέλη και μάλιστα την πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η συλλογή των υπογραφών. Και υπάρχουν και τραυματίες οι οποίοι υπέγραψαν και στηρίζουν το κίνημα».

«Δεν μπορώ να αξιολογήσω ποιοι είναι οι λόγοι που δεν ήταν παρόντες, αν δεν ήταν παρόντες, με την έννοια του ότι ήταν τόσος ο κόσμος που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Ενδεικτικά, ο κύριος Χατζηχαραλάμπους και η σύζυγός του ήταν οι πρώτοι που προσήλθαν εδώ στο συγκεκριμένο γραφείο – η ίδια τους υποδέχτηκα και χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα – και δήλωσαν την αμέριστη στήριξή τους και βέβαια υπέγραψαν ως τα πρώτα ιδρυτικά μέλη», ανέφερε.

«Εγώ δεν είδα καμία ουσιαστική κριτική. Εγώ αυτό το οποίο είδα και ανέγνωσα είναι απαξιωτικές κρίσεις, χαμηλού επιπέδου χαρακτηρισμούς, απουσία κριτικής και ένδεια επιχειρημάτων», σημείωσε ως προς την κριτική που δέχεται το κόμμα Καρυστιανού και προσέθεσε πως θα ανέμενε «να έχουμε τοποθετήσεις επί των θέσεων της ιδρυτικής διακήρυξης, η οποία έχει κάτι το ξεχωριστό σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει στις ιδρυτικές διακηρύξεις άλλων κομμάτων, οι οποίες είναι πιο γενικόλογες, αόριστες, δεν έχουν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις-δεσμεύσεις».

«Η συγκεκριμένη ιδρυτική διακήρυξη, ακριβώς επειδή οι στόχοι του κινήματος είναι ξεκάθαροι και δεν είναι θολοί, τόλμησε και συμπεριέλαβε συγκεκριμένες θέσεις και βασικές αρχές, οι οποίες ουσιαστικά ακουμπούν σε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ανατρέχοντας το κείμενό της, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος, έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Είκοσι θέσεις για βασικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία και τα οποία κάποια εκ των οποίων δεν τα έχει ακουμπήσει κανείς, υπό την έννοια του ότι ναυαρχίδα του κινήματος είναι η κατάργηση του ακαταδίωκτου και της ατιμωρησίας των πολιτικών προσώπων, όλων των πολιτικών προσώπων», επισήμανε.

«Βαρύ το να ακούγεται ότι το κίνημα έχει φιλορωσικές θέσεις»

Για τον ρόλο του Θανάση Αυγερινού, αλλά και τα όσα ακούγονται περί «φιλορωσικών θέσεων», η Μαρία Γρατσία ισχυρίσθηκε ότι «υπάρχει ένας πανικός και ένας φόβος σε σχέση με αυτό που έρχεται. Αλλά τώρα να τολμάει κανείς και να μιλήσει για εντολή από μέρους ξένου κράτους, δεν λέω συγκεκριμένα για την Ρωσία, και να λέει, χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο, ότι υπάρχει εντολή από μέρους της Ρωσίας, το είδα και σε νομικό επίπεδο, είναι πολύ βαρύ. Υποδηλώνει, πέρα από υπέρμετρη επιπολαιότητα, αδιαμφισβήτητα δολιότητα και δείχνει και μια πολύ χαμηλού επιπέδου παρορμητική προσέγγιση, η οποία αναδεικνύει ότι υπάρχει στόχευση να χτυπηθεί το συγκεκριμένο κίνημα με κάθε μέσο, χωρίς φραγμό, χωρίς κανένα όριο».

Μήνυση κατά Καραχάλιου από την Μαρία Καρυστιανού

«Κινηθήκαμε αυθημερόν νομικά, θέλαμε να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία. Δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης ή τα μέσα ενημέρωσης, να το πω αντίστροφα, να συμπράττουν μαζί του προκειμένου να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις μόνο και μόνο για να αποτρέψουν ή να φοβίσουν ή να αποπροσανατολίσουν», όπως είπε, ανακοινώνοντας ότι «η πράξη κατάθεσης για τη μήνυση της κυρίας Καρυστιανού έγινε το πρωί. Αναζητήθηκε ο κύριος Καραχάλιος, δεν εντοπίστηκε, δεν εντοπίστηκε, το γνωστοποιώ, γιατί έχει ήδη δημοσιευτεί, άρα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός».

Ερωτηθείσα αν η Μαρία Καρυστιανού θα δίνει τον τόνο του κόμματος, η Μαρία Γρατσία ανέφερε ότι «ο πόλεμος τον οποίο έχει υποστεί η κυρία Καρυστιανού και το κίνημα ή και στελέχη, συμπεριλαμβανομένης και εμού, είναι ανελέητος. Έχει αποδείξει η κυρία Καρυστιανού ότι δεν είναι δικομανής, δεν υπέβαλε κάποια μήνυση, ούτε ουσιαστικά μπήκε στη διαδικασία άσκησης αγωγών. Σε αυτό το ζήτημα ήταν εκ των ων ουκ άνευ, ήταν επιβεβλημένη», διευκρίνισε.