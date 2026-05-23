Οι χρυσές business του Μουντιάλ λίγο πριν από τη… σέντρα
Διεθνής Οικονομία 23 Μαΐου 2026, 22:00

Οι χρυσές business του Μουντιάλ λίγο πριν από τη… σέντρα

Tο 56% όσων σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ δηλώνει ότι προσέχει περισσότερο τις εταιρείες που λειτουργούν ως χορηγοί της FIFA

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Το φετινό Μουντιάλ 2026 δεν θα κριθεί μόνο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, αλλά και στα social media, στα convenience stores και στις βιτρίνες των retailers που επενδύουν σε μια διοργάνωση με πρωτοφανή εμπορική δυναμική.

Μουντιάλ 2026: Οι πολυεθνικές σε θέση μάχης

Μπορεί το Μουντιάλ 2026 να μην έχει ακόμα ξεκινήσει, όμως οι μεγαλύτερες πολυεθνικές του πλανήτη έχουν ήδη μπει σε θέση μάχης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της FIFA, η διοργάνωση θα φιλοξενήσει 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες και αναμένεται να προσεγγίσει περισσότερους από 6 δισεκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Πρόκειται για ένα αθλητικό γεγονός που μετατρέπεται σε παγκόσμια μηχανή εμπορικής επιρροής και κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την έρευνα του YouGov, «FIFA World Cup 2026 Global Brand Handbook», περισσότεροι από 4 στους 10 ενήλικες παγκοσμίως δηλώνουν ότι θα παρακολουθήσουν τη διοργάνωση, ενώ οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου εμφανίζονται νεότεροι ηλικιακά και με υψηλότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με τον μέσο καταναλωτή. Παράλληλα, το 56% όσων σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ δηλώνει ότι προσέχει περισσότερο τις εταιρείες που λειτουργούν ως χορηγοί της FIFA.

Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί οι πολυεθνικές τροφίμων, ποτών, ένδυσης και τεχνολογίας έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2025 πολυεπίπεδες καμπάνιες με στόχο να μετατρέψουν κάθε αγώνα σε μια «μικρή Super Bowl στιγμή», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το Retail Dive για τη στρατηγική της Mondelēz.

Η Lay’s και το «scaled intimacy»

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Lay’s. Σύμφωνα με το Retail Dive, η PepsiCo επενδύει σε μια στρατηγική που αποκαλεί «scaled intimacy», επιχειρώντας να δημιουργήσει προσωπική σχέση με εκατομμύρια φιλάθλους μέσω social media και live activations.

Η καμπάνια “No Lay’s, No Game” αξιοποιεί τον Lionel Messi, τον David Beckham, τον Thierry Henry και την Alexia Putellas, ενώ επιστρατεύει και τον ηθοποιό Steve Carell για να κάνει το ποδόσφαιρο πιο «προσβάσιμο» στο αμερικανικό κοινό.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της καμπάνιας είναι το ειδικά σχεδιασμένο WhatsApp community της Lay’s, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια followers. Μέσα από αυτό, οι χρήστες λαμβάνουν περιεχόμενο από τους ambassadors, memes, ιδέες για watch parties και διαδραστικές εμπειρίες.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Σύμφωνα με τη YouGov, οι νεότερες ηλικίες 18-34 ετών εμφανίζονται σημαντικά πιο δεκτικές στις χορηγίες του Μουντιάλ, με το 66% να δηλώνει ότι προσέχει τα brands της διοργάνωσης, έναντι 51% στις ηλικίες άνω των 35.

Η Coca-Cola επενδύει στην «υπερ-προσωποποίηση»

Ακόμη πιο επιθετική εμφανίζεται η Coca-Cola, η οποία παραμένει ένας από τους ιστορικότερους χορηγούς της FIFA. Όπως αποκαλύπτει το Retail Dive, η εταιρεία υλοποιεί μια στρατηγική «de-averaging at scale», δηλαδή υπερ-προσωποποιημένης επικοινωνίας ανά περιοχή, πόλη και καταναλωτική ομάδα. Με άλλα λόγια, η φιλοσοφία του “de-averaging at scale” βασίζεται στην ιδέα ότι δεν υπάρχει πλέον «μέσος καταναλωτής»: η Coca-Cola χρησιμοποιεί δεδομένα, AI εργαλεία και local insights ώστε να προσαρμόζει το marketing της σε διαφορετικά κοινά με μαζική κλίμακα αλλά προσωποποιημένο τρόπο.

Σε συνεργασία με την Panini, η Coca-Cola θα τοποθετήσει συλλεκτικά αυτοκόλλητα πίσω από τις ετικέτες των μπουκαλιών Coke και Coke Zero. Η κίνηση συνδέεται με τη διαχρονική κουλτούρα συλλογής αυτοκόλλητων των Παγκοσμίων Κυπέλλων, επιχειρώντας να δημιουργήσει νέο engagement κυρίως στις νεότερες γενιές.

Ο Shakir Moin, Chief Marketing Officer της Coca-Cola North America, εξήγησε στο Retail Dive ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί δεδομένα ανά ταχυδρομική περιοχή (zip code), χαρτογραφώντας τις διαφορετικές καταναλωτικές συμπεριφορές σε τοπικό επίπεδο, από περιοχές με έντονο football fandom μέχρι αγορές όπου κυριαρχούν άλλα αθλητικά ενδιαφέροντα.

Η Coca-Cola παραμένει επίσης το brand με το υψηλότερο sponsor recall παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη YouGov, το 46% των φιλάθλων που θα παρακολουθήσουν το Μουντιάλ αναγνωρίζει την Coca-Cola ως χορηγό της διοργάνωσης, μπροστά από την Adidas με 39%.

Η «μάχη» των αθλητικών brands

Την ίδια στιγμή, τεράστιο εμπορικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αγορά αθλητικής ένδυσης. Adidas, Nike και Puma ελέγχουν συνολικά πάνω από το 77% των εθνικών ομάδων του Μουντιάλ.

Η Adidas βρίσκεται στην κορυφή με 14 εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Αργεντινή, η Γερμανία και το Μεξικό. Η Nike ακολουθεί με 12 ομάδες, επενδύοντας ιδιαίτερα σε Βραζιλία, Αγγλία και ΗΠΑ, ενώ η Puma διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Πορτογαλία του Cristiano Ronaldo και στις αφρικανικές αγορές.

Το εμπορικό αποτύπωμα αυτής της μάχης είναι τεράστιο. Η Adidas ανακοίνωσε για το 2025 έσοδα 24,8 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,37 δισ. ευρώ, αποδίδοντας σημαντικό μέρος της ανάπτυξης στην προετοιμασία για το Μουντιάλ του 2026.

Οι εμφανίσεις των εθνικών ομάδων δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως αθλητικός εξοπλισμός αλλά ως fashion προϊόντα και αντικείμενα πολιτισμικής επιρροής. Η σύνδεση του football culture με τη streetwear κουλτούρα δημιουργεί νέες ευκαιρίες για premium συλλογές, collaborations και limited editions.

Τα snacks μετατρέπουν κάθε αγώνα σε «mini Super Bowl»

Η Mondelēz International αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πώς οι εταιρείες βλέπουν πλέον το Μουντιάλ ως ένα συνεχές εμπορικό event διάρκειας πέντε εβδομάδων.

Σύμφωνα με το Retail Dive, η εταιρεία αντιμετωπίζει κάθε σημαντικό παιχνίδι ως «mini Super Bowl moment», επενδύοντας σε limited edition προϊόντα, QR activations, sweepstakes και συνεργασίες με αθλητές όπως οι Christian Pulisic, Alex Morgan και Sophia Wilson.

Η Chips Ahoy λανσάρει νέες γεύσεις εμπνευσμένες από το social listening και τις καταναλωτικές τάσεις της Gen Z, όπως dulce de leche και churro editions, ενώ παράλληλα «τρέχει» καμπάνιες σε connected TV, social media και retail displays.

Η στρατηγική αυτή συνδέεται και με τα ευρήματα της NielsenIQ, σύμφωνα με τα οποία οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις οδηγούν σε σημαντική αύξηση των impulse αγορών σε κατηγορίες όπως snacks, soft drinks και convenience προϊόντα, κυρίως στις ηλικίες κάτω των 40 ετών.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια μεγάλων sports events εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα επισκέψεων στα καταστήματα, μεγαλύτερη ανταπόκριση σε limited editions και αυξημένη πιθανότητα δοκιμής νέων προϊόντων όταν αυτά συνδέονται με εμπειρίες entertainment και fandom.

Το μεγάλο παιχνίδι των ποτών

Στην αγορά ποτών, η σύγκρουση αποκτά διαστάσεις «πολέμου». Η Michelob Ultra επενδύει σε fan-voted MVP βραβεία και massive fan activations, η Budweiser αξιοποιεί τη συναισθηματική σύνδεση του ποδοσφαίρου με κινηματογραφική αισθητική, ενώ η Modelo πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της γύρω από το ποδόσφαιρο χωρίς να είναι επίσημος χορηγός της FIFA.

Παράλληλα, η Heineken δημιουργεί watch parties και community activations γύρω από το πρόγραμμα “Fan Volunteers”, ενώ η Celsius επιχειρεί να συνδέσει το brand της με τη Gen Z μέσω της καμπάνιας “Live. Fit. Goal.”.

Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλές εταιρείες επιλέγουν πλέον να κινηθούν εκτός του παραδοσιακού μοντέλου χορηγιών. Αντί να επενδύουν αποκλειστικά σε επίσημα δικαιώματα FIFA, επιλέγουν τις social-first καμπάνιες, τους creators, τις digital εμπειρίες και τα localized activations.

Το Μουντιάλ ως retail machine

Το μεγαλύτερο συμπέρασμα, ωστόσο, αφορά το ίδιο το retail οικοσύστημα. Το Μουντιάλ του 2026 δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα αθλητικό γεγονός αλλά ως μια τεράστια καταναλωτική περίοδος που παραπέμπει σε Black Friday, Super Bowl και Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί.

Σύμφωνα με το YouGov, το 48% των φιλάθλων δηλώνει ότι αισθάνεται πιο θετικά απέναντι σε brands που συνδέονται με το Μουντιάλ, ενώ σημαντικό ποσοστό αναφέρει ότι δοκίμασε για πρώτη φορά κάποιο προϊόν λόγω sponsorship.

Επιπλέον, η τηλεόραση και τα social media παραμένουν τα βασικά σημεία επαφής των brands με τους καταναλωτές. Το 43% των φιλάθλων θυμάται χορηγούς μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και το 41% μέσα από τα social media.

Αυτό εξηγεί γιατί οι εταιρείες επενδύουν πλέον σε omnichannel στρατηγικές που συνδέουν το φυσικό κατάστημα με το digital περιβάλλον.

Σύμφωνα με αναλύσεις της NielsenIQ, οι retailers που αξιοποιούν τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα με θεματικές προωθητικές ενέργειες, in-store activations και digital engagement εμφανίζουν υψηλότερο basket size και ισχυρότερη πιστότητα καταναλωτών στις νεότερες ηλικίες. Για αυτό και το World Cup 2026 αντιμετωπίζεται ήδη από τη βιομηχανία ως μια τεράστια retail season αντίστοιχη της Black Friday ή των Χριστουγέννων.

Οι ετικέτες στα μπουκάλια της Coca-Cola, τα QR codes της Mondelēz, τα WhatsApp communities της Lay’s και τα limited edition προϊόντα της Adidas δεν λειτουργούν ως μεμονωμένες καμπάνιες, αλλά ως ολοκληρωμένα οικοσυστήματα engagement.

Το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο εμπορικά στην ιστορία της FIFA.

Και ενώ οι εθνικές ομάδες θα διεκδικούν το τρόπαιο στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, οι πολυεθνικές θα δίνουν τη δική τους μάχη για κάτι εξίσου σημαντικό: την προσοχή, την αφοσίωση και τελικά το πορτοφόλι του παγκόσμιου καταναλωτή.

Πηγή: ot.gr

