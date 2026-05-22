Το χέρι – αλφάδι που διέλυσε την Φενέρ
Ο Πίτερς ακόμα βάζει στο ΟΑΚΑ και ο Αμερκανός φόργουορντ ήταν ηγέτης σ’ ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εκθείασε την προσπάθεια όλων των παικτών του στον ημιτελικό με την Φενέρ, εστιάζοντας στην ομαδική δουλειά που έκαναν, για να επιτευχθεί η μεγάλη πρόκριση στον τελικό της Ευρωλίγκας.
Αυτό ήταν το σωστό, αυτή ήταν η πραγματικότητα και ορθώς ο κόουτς των πειραιωτών στάθηκε στην ομαδική δουλειά που έγινε για να πάρει ο Ολυμπιακός την μεγάλη νίκη.
Δεν ήταν εύκολο αλλά ήταν πολύ σημαντικό. Ωστόσο θα πρέπει εδώ να δούμε κι ένα επιμέρους στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκληρωτική επικράτηση των «ερυθρόλευκων» κι αυτό δεν είναι άλλο από τον Άλεκ Πίτερς.
Ο Αμερικανός φόργουορντ υπήρξε καταλυτικός παράγοντας για την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και το γεγονός ότι πέτυχε 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ τα λέει όλα.
Είχε ηγετικό ρόλο ο Πίτερς στον ημιτελικό κόντρα στους Τούρκους και απέδειξε ότι στην μέρα του μπορεί να διαλύσει οποιαδήποτε άμυνα. Ήταν άχαστος ο «Αλέκος» και η Φενέρ βρέθηκε προς μεγάλης εκπλήξεως, βλέποντας τον Αμερικανό φόργουορντ, να «βομβαρδίζει» το καλάθι της χωρίς έλεος.
Ήταν προφανές πως ο Γιασικεβίτσιους δεν είχε απάντηση στο μαρκάρισμα του Πίτερς και φυσικά ο Μπαρτζώκας εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο το επιθετικό κρεσέντο του παίκτη του.
Ο Πίτερς πήρε όλα τα σουτ που έπρεπε, για ένα φόργουορντ με το δικό του χέρι – αλφάδι κι από την στιγμή που μπήκαν τα δύο πρώτα, ο Αμερικανός πήρε ψυχολογία για να βάλει και τα υπόλοιπα.
Μια ματιά μόνο στα όσα πήραν οι «ερυθρόλευκοι» από την θέση «4» είναι αρκετή για να καταλάβει κάποιος την κυριαρχία της ελληνικής ομάδας.
Ο Πίτερς 17 πόντους, ο Βεζένκοφ 16 σύνολο και η σούμα μας κάνει 33. Οι δύο φόργουορντ του Ολυμπιακού πήραν επίσης εφτά ριμπάουντ (πέντε ο Βεζένκοφ και δύο ο Πίτερς) και «κλείνοντας» τον κύκλο της μεγάλης τους προσφοράς στον ημιτελικό, να προσθέσουμε κι από μία ασίστ στον καθένα.
Βεβαίως υπάρχει και μια υποσημείωση, δύο μεγάλα μηδενικά. Μηδέν λάθη ο Πίτερς, μηδέν και ο Βεζένκοφ.
Ο Ολυμπιακός εστιάζει πλέον στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας, με στόχο βεβαίως την κατάκτηση του τροπαίου και θα είναι μεγάλη υπόθεση για την ομάδα του λιμανιού, να έχει τον Πίτερς ξανά on fire και το βράδυ της Κυριακής.
