Τα ξένα ΜΜΕ αποθεώνουν τον Ολυμπιακό για την πρόκρισή του στον τελικό της Euroleague
Δείτε τι αναφέρει ο διεθνής Τύπος μετά τη σπουδαία πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της Euroleague, μετά το 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε και ο ξένος Τύπος αποθεώνει τους «Ερυθρόλευκους» για την εμφάνισή τους στον ημιτελικό.
Μερικά από τα σχόλια των ξένων ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Φενέρ, έβαψε κόκκινο το ΟΑΚΑ και διέλυσε την πρωταθλήτρια.
Δείτε τι αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ για τον Ολυμπιακό
Η τουρκική «Fanatik» αποθεώνει τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα: «ο Ολυμπιακός κέρδισε και στις τέσσερις περιόδους του αγώνα».
Marca: «Ο Ολυμπιακός διέλυσε την πρωταθλήτρια κι έκανε τρομακτική εμφάνιση στον δρόμο προς τον τελικό. Αμυντική παράσταση από τους Έλληνες, που μπλόκαραν πλήρως τη Φενέρμπαχτσε και βρήκαν επιθετικά στηρίγματα στους Πίτερς με 17 πόντους και Βεζένκοφ με 16».
H «Gigantes» είχε τίτλο: «Ο Ολυμπιακός εκθρόνισε την Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague», υπογραμμίζοντας ότι το «Telekom Center έμοιαζε με Πειραιά» και πως «ανά πάσα στιγμή οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μεγάλωναν την διαφορά».
Η «El mundo» για το κόκκινο ΟΑΚΑ: «Ο Ολυμπιακός έβαψε κόκκινο το ΟΑΚΑ, νίκησε την πρωταθλήτρια και επέστρεψε στον τελικό της Euroleague».
