Στο «T-Center» ο σταρ του NBA, Αλπερέν Σενγκούν – Έντονες αποδοκιμασίες για τον Τούρκο (vid)

Στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague βρίσκεται ο Άλπερεν Σενγκούν. Ο σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς λίγο μετά τις 17:00 έφτασε στο «T-Center» για τον σπουδαίο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ, με τον Τούρκο να αποδοκιμάζεται έντονα από τον κόσμο της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει την προκλητική συμπεριφορά του στο Eurobasket 2025 και στα παιχνίδια με την Ελλάδα, ειδικά απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να τον αποδοκιμάζουν έντονα μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο γήπεδο βρίσκονται επίσης μεταξύ άλλων ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Πασκουάλ, όπως επίσης και ο σέντερ της Αναντολού Εφές, Γιώργος Παπαγιάννης, αλλά και πολλοί ακόμα άνθρωποι του μπάσκετ.