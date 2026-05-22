Στο «T-Center» ο σταρ του NBA, Αλπερέν Σενγκούν – Έντονες αποδοκιμασίες για τον Τούρκο (vid)
Ο Τούρκος αστέρας του NBA βρίσκεται στο «Τ-Center» για τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ. Αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο των «ερυθρόλευκων».
- Gen Z και Millennials μετασχηματίζουν την εργασία θέτοντας τους δικούς τους όρους - Η εικόνα στην Ελλάδα
- Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
- Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση - Γιατί η Ελλάδα επέλεξε το Fuel Pass
- Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague βρίσκεται ο Άλπερεν Σενγκούν. Ο σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς λίγο μετά τις 17:00 έφτασε στο «T-Center» για τον σπουδαίο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ, με τον Τούρκο να αποδοκιμάζεται έντονα από τον κόσμο της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.
Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει την προκλητική συμπεριφορά του στο Eurobasket 2025 και στα παιχνίδια με την Ελλάδα, ειδικά απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να τον αποδοκιμάζουν έντονα μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο γήπεδο βρίσκονται επίσης μεταξύ άλλων ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Πασκουάλ, όπως επίσης και ο σέντερ της Αναντολού Εφές, Γιώργος Παπαγιάννης, αλλά και πολλοί ακόμα άνθρωποι του μπάσκετ.
- Στο «T-Center» ο Βαγγέλης Μαρινάκης – Μαζί του ο Μεντιλίμπαρ (vid, pics)
- «Κόκκινη» τρέλα στο ΟΑΚΑ: Πάνω από 14.000 «ερυθρόλευκοι» στις εξέδρες (vid+pics)
- Ο Influencer «MK» πέρασε μπροστά από τους οπαδούς του Ολυμπιακού φορώντας πράσινη μπλούζα (vid)
- Σεισμός στο «Telekom Center» κατά την είσοδο του Ολυμπιακού (vid)
- Στο «T-Center» ο σταρ του NBA, Αλπερέν Σενγκούν – Έντονες αποδοκιμασίες για τον Τούρκο (vid)
- Στο ΟΑΚΑ για τον ημιτελικό και ο μύθος Νίκος Γκάλης (vid)
- Φενέρμπαχτσε: Η 12άδα των Τούρκων για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- Έφτασαν στο «Τ-Center» Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις