Πίτερς: «Ξεχωριστές στιγμές – Ήμασταν συγκεντρωμένοι και αποτελεσματικοί»
Στην αποτελεσματικότητα που είχε ο Ολυμπιακός στάθηκε στις δηλώσεις του Άλεκ Πίτερς μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ.
Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη του επί της Φενέρμπαχτσε και στην πρόκριση στον τελικό της Euroleague, ήταν αδιαμφισβήτητα ο Άλεκ Πίτερς
Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε στις δηλώσεις του πως είναι ξεχωριστές στιγμές, ότι οι Ερυθρόλευκοι ήταν αποτελεσματικοί και ότι πρέπει να ηρεμήσουν και να ξεκουραστούν ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα.
Οι δηλώσεις του Άλεκ Πίτερς:
«Αυτές είναι πραγματικά ξεχωριστές στιγμές. Ξεκινήσαμε το ματς όπως θέλαμε ακριβώς, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι.
Ήμασταν αποτελεσματικοί. Όποιος είναι πιο αποτελεσματικός, κερδίζει. Ήταν μια μάχη, μας έβαλαν προβλήματα, γιατί είναι μια καλή ομάδα. Όμως, ήμασταν από πάνω.
Πρέπει να ηρεμήσουμε ενόψει Κυριακής, να κοιμηθούμε καλά, να ξεκουραστούμε».
