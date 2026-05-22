Για 10η φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague, στο Final Four 2026 που διεξάγεται στο «T-Center» της Αθήνας.

Μετά τη λήξη της σαρωτικής νίκης με το επιβλητικό 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε, οι οπαδοί του Θρύλου… έκαψαν τον Πειραιά με τους έντονους πανηγυρισμούς!

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού γιόρτασαν με τη ψυχή τους την πρόκριση, κάνοντας κατακόκκινο τον Πειραιά, ξεσπώντας σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Βαλένθια ή Ρεάλ Μαδρίτης τώρα για την 4η κούπα των «ερυθρόλευκων»!