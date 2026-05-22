Όλα κόκκινα στο «Τ-Center»: Φανταστική ατμόσφαιρα από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού (pics)

Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται στις εξέδρες του «Τ-Center» για να στηρίξουν τους «ερυθρόλευκους» στον ημιτελικό του final 4 απέναντι στην Φενέρ.

Οι οπαδοί της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, οι οποίοι άρχισαν να μπαίνουν στο γήπεδο σχεδόν δύο ώρες πριν την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης, έχουν δώσει ερυθρόλευκο χρώμα στις κερκίδες του «Τ-Center», όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Ολυμπιακός έχει 14.000 οπαδούς στο πλευρό του, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το T Center σε… ΣΕΦ.

«Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, θρύλε όλε σ’ αγαπώ…», είναι φυσικά το σύνθημα που κυριαρχεί, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να ζητάει την κούπα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του.

Ο προπονητής και οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού γνώρισαν την αποθέωση όταν πάτησαν το glass floor του ΟΑΚΑ, με τους χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού να ζητούν την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Την στιγμή βέβαια που ο Ολυμπιακός βγήκε στο γήπεδο είκοσι λεπτά πριν από το τζάμπολ έγινε χαμός, με το T Center να… σηκώνεται στο πόδι από τους οπαδούς της ομάδας του Πειραιά.

Το T Center είναι «ερυθρόλευκο» και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει τα τραγούδια και τα συνθήματα δύο ώρες πριν από το τζάμπολ και δεν έχουν σταματήσει λεπτό, να ενισχύουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Δείτε φωτογραφίες από τις κερκίδες του «Τ-Center»: