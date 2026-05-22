Όλα κόκκινα στο «Τ-Center»: Φανταστική ατμόσφαιρα από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού (pics)
Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δώσει ερυθρόλευκο χρώμα στο «T-Center» – Δείτε φωτογραφίες
- Gen Z και Millennials μετασχηματίζουν την εργασία θέτοντας τους δικούς τους όρους - Η εικόνα στην Ελλάδα
- Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
- Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση - Γιατί η Ελλάδα επέλεξε το Fuel Pass
- Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται στις εξέδρες του «Τ-Center» για να στηρίξουν τους «ερυθρόλευκους» στον ημιτελικό του final 4 απέναντι στην Φενέρ.
Οι οπαδοί της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, οι οποίοι άρχισαν να μπαίνουν στο γήπεδο σχεδόν δύο ώρες πριν την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης, έχουν δώσει ερυθρόλευκο χρώμα στις κερκίδες του «Τ-Center», όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Ολυμπιακός έχει 14.000 οπαδούς στο πλευρό του, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το T Center σε… ΣΕΦ.
«Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, θρύλε όλε σ’ αγαπώ…», είναι φυσικά το σύνθημα που κυριαρχεί, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να ζητάει την κούπα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του.
Ο προπονητής και οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού γνώρισαν την αποθέωση όταν πάτησαν το glass floor του ΟΑΚΑ, με τους χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού να ζητούν την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.
Την στιγμή βέβαια που ο Ολυμπιακός βγήκε στο γήπεδο είκοσι λεπτά πριν από το τζάμπολ έγινε χαμός, με το T Center να… σηκώνεται στο πόδι από τους οπαδούς της ομάδας του Πειραιά.
Το T Center είναι «ερυθρόλευκο» και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ξεκινήσει τα τραγούδια και τα συνθήματα δύο ώρες πριν από το τζάμπολ και δεν έχουν σταματήσει λεπτό, να ενισχύουν την αγαπημένη τους ομάδα.
Δείτε φωτογραφίες από τις κερκίδες του «Τ-Center»:
- Στο «T-Center» ο Βαγγέλης Μαρινάκης – Μαζί του ο Μεντιλίμπαρ (vid, pics)
- «Κόκκινη» τρέλα στο ΟΑΚΑ: Πάνω από 14.000 «ερυθρόλευκοι» στις εξέδρες (vid+pics)
- Ο Influencer «MK» πέρασε μπροστά από τους οπαδούς του Ολυμπιακού φορώντας πράσινη μπλούζα (vid)
- Σεισμός στο «Telekom Center» κατά την είσοδο του Ολυμπιακού (vid)
- Στο «T-Center» ο σταρ του NBA, Αλπερέν Σενγκούν – Έντονες αποδοκιμασίες για τον Τούρκο (vid)
- Στο ΟΑΚΑ για τον ημιτελικό και ο μύθος Νίκος Γκάλης (vid)
- Φενέρμπαχτσε: Η 12άδα των Τούρκων για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- Έφτασαν στο «Τ-Center» Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις