Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση στον τελικό της Euroleague επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 79-61 και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη NOVA για το παιχνίδι, αναφέροντας πως όταν οι Ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται καλά τότε έχουν και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το πώς έφτασε ο Ολυμπιακός στην πρόκριση: «Δεν υπάρχει εύκολος ημιτελικός όλα τα παιχνίδια έχουν τεράστια ένταση. Παίζαμε με τους μέχρι σήμερα πρωταθλητές Ευρώπης οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία ενώ ήταν και σε καλή κατάσταση μετά τα προβλήματα των τραυματισμών. Και είχαν και λιγότερη πίεση από εμάς, με την έννοια ότι προφανώς καταλαβαίνετε όλοι. Όμως μανατζάραμε καλά το μυαλό μας. Ήμασταν επιβλητικοί όπως έπρεπε και συμπαγείς πίσω ώστε να καλύψουμε αυτές τις βιαστικές επιλογές που είχαμε στην επίθεση».

Για την ψυχολογία του Ολυμπιακού συγκριτικά με τα προηγούμενα Final Four: «Δεν κάναμε τίποτε διαφορετικό. Ήμασταν υγιείς. Όταν η ομάδα προετοιμάζεται καλά, έχει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Την αυτοπεποίθηση την παίρνεις βλέποντας από το πώς είναι η ομάδα. Και αυτό λειτούργησε».

Αν ο τελικός θα είναι πιο εύκολος από ψυχολογικής άποψης: «Προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Είναι το ίδιο δύσκολο παιχνίδι στο οποιο θα βρεθούν οι δύο καλύτερες ομάδες της Euroleague φέτος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι».

Για την σκληράδα που έβγαλε ο Ολυμπιακός: «Αμυντικά ήμασταν πολύ συμπαγείς ακόμα και όταν κάναμε βιαστικές επιλογές στην επίθεση. Πίσω ήμασταν έτοιμοι να καλύψουμε αυτό που γινόταν. Και νομίζω ότι αυτά που έβαλε ο Μπιμπέροβιτς, ήταν δύσκολα σουτ. Γενικά ήμασταν πολύ συμπαγείς αμυντικά και αυτό μας βοήθησε πολύ».