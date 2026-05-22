«Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, θρύλε όλε σ’ αγαπώ…» (vid)

Λαϊκή απαίτηση: Να βαφτεί ερυθρόλευκο το φετινό τρόπαιο της Euroleague!

Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει πάρει από νωρίς θέση στις κερκίδες του «T-Center» και φωνάζει συνθήματα για την αγαπημένη του ομάδα. Αυτό που κυριαρχεί φυσικά είναι το γνωστό σύνθημα: «Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, θρύλε όλε σ’ αγαπώ…».

Οι οπαδοί της ομάδας του μεγάλου λιμανιού ζητούν επιτακτικά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο και να γράψουν μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο γήπεδο θα βρεθούν 9.500 – 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα δώσουν ερυθρόλευκο χρώμα στις κερκίδες του γηπέδου και θα δημιουργήσουν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, όπως συμβαίνει κάθε φορά που αγωνίζονται οι Πειραιώτες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.