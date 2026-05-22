Φενέρμπαχτσε: Η 12άδα των Τούρκων για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Γνωστή έγινε η σύνθεση της Φενέρμπαχτσε για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό στο Final 4 της Euroleague που κάνει τζάμπολ στις 18:00.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ έγινε γνωστή η 12άδα των Τούρκων, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.

Η 12άδα της Φενέρμπαχτσε: Μπόλντγουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον, Μπιρτς.