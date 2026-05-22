Έφτασε και η Φενέρμπαχτσε στο γήπεδο

Στις εγκαταστάσεις του «Τ-Center» βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η Φενερμπαχτσέ.

Η τούρκικη ομάδα έφτασε στο γήπεδο και πλέον ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και οι παίκτες του μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό (18:00). Μαζί με την αποστολή της τούρκικης ομάδας, σιγά σιγά φτάνουν στο γήπεδο και οπαδοί της Φενερμπαχτσέ, που περνούν τους αστυνομικούς ελέγχους και παίρνουν τις θέσεις τους στις κερκίδες του γηπέδου.

Ένα παιχνίδι, το οποίο πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ως πρόωρο τελικό, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, που τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και κατά κοινή ομολογία έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.