Έφτασαν στο «Τ-Center» Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Φενέρμπαχτσε (18:00) στον μεγάλο ημιτελικό του Final Four της Euroleague και στο πλευρό της ομάδας βρίσκονται φυσικά και οι πρόεδροι και ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε περίπου μια ώρα πριν την έναρξη του ματς με τη Φενέρ, μαζί με την οικογένεια του, ενώ στο γήπεδο θα βρίσκεται και ο αδερφός του, Γιώργος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός θα έχει τη στήριξη περίπου 10.000 οπαδών του για τον ημιτελικό με την τούρκικη ομάδα.

Δείτε το βίντεο, όπου έφτασε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την οικογένειά του: