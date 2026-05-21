Ο αθλητικός νόμος, οι κανονισμοί που γίνονται «λάστιχο» και ο κοινός παρανομαστής της ΑΕΚ

Με «γόρδιο δεσμό» μοιάζουν θέματα που έχουν να κάνουν με την αθλητική δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΑΒ, όχι μόνο των πειθαρχικών επιτροπών του ποδοσφαίρου, τα οποία (σύμπτωση;) έχουν και κοινό παρονομαστή την ΑΕΚ! Τα πάνε από εδώ τα πάνε από εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι την γλιτώνει και δίνεται η εντύπωση ότι οι κανονισμοί γίνονται «λάστιχο»!

Έχουμε και λέμε:

1) Η ΔΕΑΒ κάλεσε την ΑΕΚ σε ακρόαση «για σοβαρό φαινόμενο βίας» στον αγώνα της με τον Ολυμπιακό, για την 6η αγωνιστική των πλέι οφ 1-4 της Stoximan Super League «και αφορά σε συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του ανωτέρω γηπέδου με τις εκεί παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις για την τήρηση της τάξης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, επέφεραν τον τραυματισμό δύο (2) αστυνομικών».

Με βάση τον νόμο η ΑΕΚ κινδυνεύει με πρόστιμο, όμως με βάση τον Πειθαρχικό Κώδικα αν υπάρχουν τραυματισμοί, ειδικά αστυνομικών, προβλέπεται ποινή έδρας από δυο μέχρι τέσσερις αγωνιστικές!

Το παράδοξο; Η ΑΕΚ δεν κλήθηκε από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League με βάση το άρθρο 15, παράγραφος 4 β του Πειθαρχικού Κώδικα, με βάση το οποίο θα κινδύνευε με τιμωρία έδρας, καθώς απολογήθηκε σήμερα (21/5) με άλλα άρθρα και τιμωρήθηκε με πρόστιμα. Ούτε υπήρξε παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα της ΕΠΟ, ώστε να κληθεί με βάση το προαναφερόμενο άρθρο του Πειθαρχικού Κώδικα, το οποίο αναφέρει το εξής:

«Είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου ή στα αποδυτήρια, πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, όπως και η δημιουργία επεισοδίων στα αποδυτήρια, στις κερκίδες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

β) Εάν η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα επεισόδια στους λοιπούς χώρους του γηπέδου κατά τα ανωτέρω, συνδέονται είτε με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας είτε με βιαιοπραγίες κατά προσώπων, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ έως διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, από δύo (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές. Σε περίπτωση που τα επεισόδια έγιναν αποκλειστικά και μόνο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ή ήταν μικρής κλίμακας και δεν επέφεραν σωματική βλάβη σε κανένα πρόσωπο, τότε δεν θα επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές».

Είναι δυνατόν η αθλητική δικαστής της Super Legaue να μην λάβει υπόψη την έκθεση της αστυνομίας ή του παρατηρητή της ΔΕΑΒ για ένα τόσο σοβαρό θέμα; Είναι δυνατόν να μην παρέμβει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ Κωσταντίνος Σπυρόπουλος;

2) Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με «τη διοικητική κύρωση, της απαγόρευσης χρήσης από θεατές των κερκίδων στις οποίες οδηγούν οι θύρες 21-23 της αθλητικής εγκαταστάσεως της ALLWYN ARENA, για μία (1) αγωνιστική, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει». Το παράπτωμα αφορά, επίσης, στον αγώνα της με τον Ολυμπιακό επειδή «άγνωστοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (security), που αυτή είχε προσλάβει, κατέστρεψαν με άσκηση βίας τα τουρνικέ των θυρών 21-23 της ανωτέρω αθλητικής εγκαταστάσεως, προκειμένου να εισέλθουν, όπως και εισήλθαν τελικώς μαζικά εντός αυτής μεγάλος αριθμός εξ αυτών, χωρίς έλεγχο εισιτηρίων».

Όμως, η ΑΕΚ δεν κλήθηκε για παράδειγμα για το μπουκάλι με νερό που πετάχθηκε στον πανηγυρισμό του Ροντινέι, το οποίο φάνηκε και στην τηλεόραση.