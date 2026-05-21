Φουρνιέ: «Θα είναι μια άγρια μάχη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε»
Οι δηλώσεις που έκανε ο Εβάν Φουρνιέ κατά την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού κι ενόψει του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε.
- Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
- Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Αντίστροφα για τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ (22/5, 18:00) για το Final Four της Euroleague μετρούν στον Ολυμπιακό. Ο Εβάν Φουρνιέ πριν τη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού, που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και τόνισε ότι περιμένει μια… άγρια μάχη με την Φενερμπαχτσέ.
«Θα είναι μια άγρια μάχη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες που είναι καλά προπονημένες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γάλλος σούπερ σταρ, από τον οποίο περιμένει πολλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Final Four.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ:
«Το ότι γίνεται στην Αθήνα είναι κάτι συναρπαστικό για μένα. Το ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο που βλέπουμε τα ματς. Ίσως μόνο στις εξέδρες. Αλλά θα το δούμε. Τώρα αν είναι έχει λιγότερη πίεση ή όχι είναι κάτι που έχει να κάνει με τον καθένα προσωπικά. Θα είναι μια άγρια μάχη το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες που είναι καλά προπονημένες».
- Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ
- Τι είπε ο Κέντρικ Ναν στον Χόρτον-Τάκερ για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- Μόρις: «Να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του παιχνιδιού» (vid)
- Πίτερς: «Είναι κάτι σπουδαίο αν κερδίσεις – Όλες οι ομάδες έχουμε τις ίδιες πιθανότητες» (vid)
- Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
- Η προπόνηση του Ολυμπιακού στο T-Center πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε (vids)
- Μπαρτζώκας: «Σημαντικό να χτίζεις αυτοπεποίθηση μέσα από τις συνήθειές σου»
- Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις