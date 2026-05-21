Η αυστηρή προειδοποίηση του Ταραντίνο στον Μπραντ Πιτ
Ο Κουέντιν Ταραντίνο φέρεται να προειδοποίησε τον Μπραντ Πιτ ότι «θα εξαφανιστεί από τη δουλειά», κατά τη διάρκεια μιας επίπληξης στα γυρίσματα της ταινίας «Once Upon a Time in Hollywood» το 2019.
Ο συμπρωταγωνιστής του Πιτ, Μπρους Ντερν, δήλωσε στο περιοδικό People, ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής όπου ο χαρακτήρας του Πιτ, ο Κλιφ Μπουθ, πηγαίνει να συναντήσει έναν τυφλό άνδρα ονόματι Τζορτζ Σπαν, τον οποίο υποδυόταν ο Ντερν.
«Ήταν απίστευτα σοβαρός»
«Όταν ο Μπραντ Πιτ με ξυπνάει στο Once Upon a Time in Hollywood, είμαι στο κρεβάτι και σηκώνομαι και είμαι λίγο ζαλισμένος και τέτοια και απλά λέω: ‘Δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει’», θυμήθηκε ο Μπρους Ντερν.
Αφού ο Ντερν αυτοσχεδίασε για την εν λόγω σκηνή, ο Πιτ «έκανε παύση», κάτι που εξόργισε τον Ταραντίνο.
«Το βλέμμα του Κουέντιν [ήταν τρομακτικό]— εννοώ, ήταν απίστευτα σοβαρός — και είπε: ‘Μπραντ, τι έκανες μόλις τώρα;’», θυμήθηκε ο Ντερν.
Ο διάσημος σκηνοθέτης φέρεται να είπε στον Πιτ: «Ποτέ ξανά στη ζωή σου δεν θα διακόψεις τη λήψη, αλλιώς θα εξαφανιστείς από αυτή τη δουλειά. Αυτός είναι ο τομέας μου. Μην σταματάς τη δράση».
Όταν ξαναγύρισαν τη σκηνή, το μόνο που είπε ο Πιτ στον Ταραντίνο ήταν: «Λοιπόν, αυτό που είπε [ο Ντερν] δεν ήταν στο σενάριο».
Για τη σκηνή που μπήκε στην τελική εκδοχή που είδαμε στις οθόνες μας, ο Ντερν αυτοσχεδίασε και πάλι, λέγοντας την ατάκα: «Δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά με συγκίνησες σήμερα. Ήρθες να με επισκεφτείς, τώρα πρέπει να ξανακοιμηθώ».
Μια ανώνυμη πηγή δήλωσε στο Page Six σχετικά με τη σχέση των δύο ανδρών: «Ο Κουέντιν είναι ένας από τους αγαπημένους σκηνοθέτες του Μπραντ. Έχουν τρομερή χημεία και σέβονται ο ένας τον άλλον».
«Βαρετός χωρίς εσένα»
Η ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» χάρισε στον Μπραντ Πιτ ένα Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. Στην ομιλία του κατά την απονομή, ο ηθοποιός της ταινίας «F1» εξήρε τον Ταραντίνο, χαρακτηρίζοντας τον «μοναδικό».
«Ο κινηματογράφος θα ήταν βαρετός χωρίς εσένα», είχε δηλώσει ο Πιτ.
Οι Πιτ και Ταραντίνο συνεργάζονται και πάλι για την ταινία «The Adventures of Cliff Booth», το σίκουελ του «Once Upon a Time in Hollywood», με τον ηθοποιό να επαναλαμβάνει τον ρόλο του.
Τη σκηνοθεσία του σίκουελ, το οποία θα βγει στις αίθουσες τον Νοέμβριο, έχει αναλάβει ο Ντέιβιντ Φίντσερ, ενώ το σενάριο ο Ταραντίνο.
*Με πληροφορίες από: Page Six
