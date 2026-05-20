Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αμείλικτη αποδείχθηκε η διοικητική Αρχή της UEFA στον προπονητή γυναικείου ποδοσφαίρου Πετρ Βλαχόφσκι που βιντεοσκόπησε κρυφά τις παίκτριές του. Συγκεκριμένα στον Τσέχο τεχνικό επιβλήθηκε δια βίου αποκλεισμός (αφαίρεση διπλώματος), όπως ζήτησαν τα θύματά του και αφού είχε γλιτώσει τη φυλακή μιας και η ποινή που του επιβλήθηκε από τις Αρχές της χώρας είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει το BBC ο Βλαχόφσκι αρχικά καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και πενταετή απαγόρευση προπονητικής δραστηριότητας στην Τσεχία, επειδή βιντεοσκόπησε 14 παίκτριες της FC Σλοβάτσκο στα αποδυτήρια και τα ντους η νεότερη από τις οποίες ήταν 17 ετών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλούνται τα τσέχικα μέσα ενημέρωσης, ο Βλαχόφσκι ομολόγησε κι εξέφρασε τη λύπη του.

Εν συνεχεία μετά και τις έντονες διαμαρτυρίες των θυμάτων και των οικογενειών τους για ποινή «χάδι»στον Τσέχο τεχνικό, το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις κι έφτασε μέχρι τα πειθαρχικά όργανα της UEFA. Ειδικότερα Μετά από έρευνα, η Επιτροπή Ελέγχου, Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου της UEFA (CEDB) διαπίστωσε ότι ο Βλαχόφσκι «…παραβίασε τους κανονισμούς που αφορούν την προσβλητική ή την άσεμνη συμπεριφορά και φέρνουν το ποδόσφαιρο σε ανυποληψία».

Έτσι η UEFA αποφάσισε την «…απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής δραστηριότητας εφόρου ζωής».

Ο Βλαχόφσκι προπονούσε κορίτσια και γυναίκες στην κορυφαία κατηγορίας του τσέχικου πρωταθλήματος επί 15 χρόνια, συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023, αφού η αστυνομία ανακάλυψε το κρυφά μαγνητοσκοπημένο υλικό στο διαδίκτυο.

Στον 42χρονο, πρώην πλέον προπονητή, βρέθηκε επίσης στην κατοχή παιδικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης.

Επιπλέον η CEDB ζήτησε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, τη FIFA, να επιβάλει και εκείνη στον Βλαχόφσκι απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με το ποδόσφαιρο, έτσι ώστε να μην μπορεί να εργαστεί επαγγελματικά ούτε και εκτός Ευρώπης. Φυσικά είναι αυτονόητο πως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία διέταξε την Τσεχική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου να ανακαλέσει επίσης την άδεια προπονητή στον Βλαχόφσκι.

Η Fifpro (Παγκόσμιο όργανο που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές) ανακοίνωσε ότι οι παίκτριες βιντεοσκοπήθηκαν από την κάμερα του Βλαχόφσκι την οποία είχε κρύψει σε ένα σακίδιο πλάτης.

Επίσης η Fifpro δήλωσε ότι χαιρετίζει την ενέργεια της UEFA και πρόσθεσε: «Αυτό το αποτέλεσμα στέλνει ένα ισχυρό και απαραίτητο μήνυμα ότι η καταχρηστική και ακατάλληλη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο».

Ο Βλαχόφσκι είχε προηγουμένως ηγηθεί της γυναικείας ομάδας κάτω των 19 ετών της Τσεχίας και κάποτε ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής γυναικών στη χώρα.